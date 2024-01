A Puskás Akadémia vasárnap óta Spanyolországban edzőtáborozik, a felcsútiak napi két edzéssel hangolnak az OTP Bank Liga tavaszi folytatására. Hornyák Zsolt jó néhány fiatalt is magával vitt, így ők is első kézből szerezhetnek tapasztalatokat és tanulhatnak olyan játékosoktól, mint Nagy Zsolt, vagy Jonathan Levi.

– Minden tökéletes itt az edzőtáborban, az időjárás rendben van, a pályák nagyon jók, a konditerem is szuper, de ami a legfontosabb, hogy remek a hangulat a csapaton belül. Fontos felkészülési mérkőzéseket játsszunk majd ott Spanyolországban, az elsőt rögtön egy dán csapat ellen. Remek együttes lesz az ellenfelünk, fizikailag remek játékosok alkotják a keretüket, de a labdával is jól bánnak. Rengeteget futnak, ráadásul egy nagyon céltudatos edzőjük van, aki kiválóan irányítja a csapatát. Nagyon oda kell majd figyelnünk, biztos vagyok benne, hogy százszázalékos erőbedobással lépnek majd pályára ellenünk. Kemény meccs lesz, de biztos vagyok benne, hogy élvezni fogjuk. A győzelem a célunk még akkor is, ha ez csak egy felkészülési találkozó lesz, a saját játékunkra kell koncentrálnunk – nyilatkozta Puskás honlapjának Levi, majd kitért a fiatalokra is. – Jó látni, milyen sok fiatal tehetség van az akadémián, minden edzésen meg akarják mutatni, helyük van a keretben. Természetesen van még hova fejlődniük, ebben a korban az a legfontosabb, hogy megtanuljanak minél gyorsabb döntéseket hozni a pályán. Ez komoly kihívás, sokat kell még gyakorolniuk, minden edzésen 110 százalékot kell kiadniuk magukból, biztos vagyok benne, a jövőben nagy segítségére lesznek a csapatnak.

Az első percek inkább az Aarhus labdabirtoklásáról szóltak, a nyolcadik percben pedig ez meg is hozta a gyümölcsét. Bach lódult meg a középpályán, nem tudtak a felcsútiak feltartóztatni, kipasszolta a szélre, a beadást követően azonban megint elé került a labda egy védőről és három méterről a kapuba lőtt, 1-0. A 26. perc végén megduplázták előnyüket a dánok, először Levitől szerezték meg a labdát a félpályánál, ám a jobb oldali akciót sikertelennek bizonyult, a labda Markeké lett. A felcsútiak kapusa azonban rosszul szabadított fel, egy gyors kiugratást követően pedig Bjur lőtt a kapu alsó sarkába, 2-0. A Puskás próbált kombinatívan játszani, de kemény falat húzott az Aarhus. Aztán a 34. percben megtört a jég, a Fejér vármegyeiek keményen letámadták ellenfelüket, Nagy labdát szerzett, Levihez passzolt, aki pedig kiugratta a bal szélen egyedül érkező Plseket, a cseh középpályás pedig nem hibázta el a nagy helyzetet, higgadtan a kapuba lőtt, 2-1. Ha egy üzlet beindul, a magas pressing ismét meghozta gyümölcsét. Ezúttal Pál szerzett labdát a dánok térfelének közepén, meghúzta a szélt, a középre adására pedig Nagy Zsolt érkezett kiváló ütemben, a magyar válogatott játékosa szépen a kapuba pörgetett, 2-2.

A második félidő eleje inkább a mezőnyjátékról szólt, egyik fél sem tudott igazán helyzetekig jutni. Az adogatást Slagveer unta meg, bő húsz méterről rátűzte, a dánok kapusa védte a kísérletet. Aztán a 60. percben egy gyors kontra meghozta a magyar vezetést. Egy dán szögletet követően, Slagveer ugratta ki Puljicot, aki pedig Nagyot hozta játékba, a szélső higgadtan a kap jobb alsó sarkába gurított, 2-3. A gól után sort cserélt szinte Hornyák Zsolt, az utolsó fél órára friss emberek álltak be. Az idő múlásával egyre többet volt a labda a Puskás Akadémia térfelén, és a nyomás végül góllá érett a 85. percben.

Aarhus GF – Puskás Akadémia FC 3-3 (2-2)

Puskás Akadémia FC: Markek (Auerbach 61’) – Pál (Maceiras 61’), Golla, Stronati (Markráf 61’), Ormonde-Ottewill (Vitályos 61’) – Favorov (Ominger 61’), Plsek (Tiscsuk 61’), Levi (Soisalo 61’) – Slagveer (Komáromi 61’), Nagy (Mondovics 61’), Puljic (Gruber 61’).

Gól: Bach 8., Bjur 26., Serra 85. ill. Plsek (34.), Nagy 38., 60.)