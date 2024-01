Zárt kapuk mögött csapott össze az NB II-ben negyedik helyen telelő Vasas FC és az élvonal tabellájának harmadik helyén álló Fehérvár FC. Az angyalföldiek féltve őrzik nyerő taktikájukat a bajnoki rajtra, nézők nem láthatták utolsó felkészülési mérkőzésüket, sőt, a pályára lépő játékosok nevét és a felállást is titkolták a nagyvilág elől...

A Fehérvár FC a Tóth B. - Csongvai, Serafimov, Spandler - Bese, Katona, Pinto, Christensen, Schön - Szabó L., Karamoko alkottsa tizeneggyel kezdett volna, azonban Mamoudou Karamoko a bemelegítésnél fájdalmat érzett, játékát nem kockáztatta Bartosz Grzelak - Kastrati lépett a francia csatár helyére.

Az első percek eseménytelen játéka után a Vasas próbálkozott két lövéssel, majd bő félóra elteltével Spandler csúsztatása tévesztett célt.

Fordulás után egészen más arcát mutatta a Vidi, komolyabb intenzitással rohamozta a hazaiak kapuját. A 47. percben máris gólt szereztek a fehérváriak, a 47. percben Kastrati szerzett agresszíven labdát, Schön balról érkező beadására Katona Mátyás rontott rá, szépen lőtt a hálóba, 0-1. Az aktívan futballozó Schön Szabolcs megint előkészített, Kastrati kapásból lőtt, se nem talált kaput. A 65. percben Tóth Balázsnak kellett védenie, majd hét minutummal később Szabó Levente egyedül tört kapura, s a hálóőr mellett gurított a hálóba, 0-2. A hajrához közelítve Tobias Christensen talált el bitang jól egy 18 méteres lövést, a jobb felsőbe küldte a labdát, 0-3. Gyorsan duplázhatott is volna, de 16 méterről a kapufát találta el a norvég középpályás. A Vasas a legvégén kacérkodott a szépítéssel, de Tóth Tamás Vid nagyot mentett.

- Az első félidőben nem játszottunk megfelelő energiával. Több és intenzívebb futásra lett volna szükség, nem tetszett az első 45 perc, nem működött a játékunk - tekintett vissza a találkozóra Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője. - Az öltözőben átbeszéltük a dolgokat, és ennek a második félidő első percétől kezdve meg is volt a hatása. Pozitív, hogy különböző módokon, egyéni akció után, szép támadás végén és átlövésből is szereztünk gólt. Annak is örülök, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a meccset. A második félidővel összességében elégedett vagyok, így kell játszanunk a jövő héten a ZTE ellen is. A Zalaegerszeg elleni rajt előtt még a tempónkon szeretnénk javítani, lehet rövidebb, de nagyobb intenzitású edzések lesznek majd az első tavaszi bajnoki előtt, de alapvetően a megszokott mederben zajlik majd a felkészülés a szombati mérkőzésre.