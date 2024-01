Budapest Jégkorong Akadémia HC – FEHA19 4-2 (1-0, 1-1, 2-1)

Budapest, Vasas Jégcentrum, 279 néző. Vezette: Varjú Á., Gebei G.

BJAHC: Farkas R. – Pozsgai, Szabó B., Mozer, Galoha 2 (egyik 2xee), Ritter (1) – Tóth G., Dóczi, Schleckmann 1(ük), Viikila, Tsulyhin – Vorobjev (1), Varga K., Keresztes, Nagy K. 1, Karppinen – Teslenko, Tóth R., Molnár, Sághi. Vezetőedző: Kangyal Balázs

FEHA19: Melnicsuk – Falus, Salamon, Zezelj (1), Ulamec, Blasko 1 – Bogesic, Bajkó, Strazdins 1, Dobos (1), Németh Z. – Kasinski, Szécsi, Dézsi, Farkas L., Ambrus Cs. – Hrabák Mikes, Balasics, Nádor. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov

Kiállítások: 8 ill. 10 perc

Kapura lövések: 43-24

Fél percnyi játék után emberelőnybe került a FEHA, s veszélyeztettek is a kék-fehérek, Ambrus Csongor lövését védte Farkas Richárd. Nem sokkal később Farkas László is a kapusba gyömöszölte a pakkot. Amint kiegészültek a fővárosiak, Mózer kerülte meg a kaput, de a ketrec alsó vasában elakadt a korong. A 8. percben Szabó Bence iramodott meg, két ember között bújt át emberelőnyben, majd Melnicsuk lábai között csúsztatta át a korongot, de az nem jutott el a kapuig. A FEHA újabb kiállítást kapott, s a kettős hátrányt nem tudta kivédekezni, Galoha lőtt kapásból a hálóba, 1-0. A fehérváriak nem voltak hatékonyak emberelőnyben, a BJA továbbra is dominált. Vorobjov, Galoha és Schleckmann lövéseire Dobos válaszolt.

A középső periódusban is irányított a hazai egylet, s a 23. percben meg is duplázta előnyét. Nagy Krisztián balról húzott a kapu elé, s fonákkal helyezett Melnicsuk lábai között a gólvonal mögé, 2-0. Nem omlott össze a FEHA, a 25. percben a kékvonalnál lopott korongot Strazdins, megindult és balról lőtt, a kapuvasról a kapusra, onnan pedig a vonal mögé csorgott a pakk, 2-1. Kiegyenlített játék jellemezte a harmad hátralevő idejét.

Tartotta magát a fehérvári egylet a záró harmadban, két hazai emberelőnyt is kivédekeztek Anatoli Bogdanov fiai, azonban amikor éppen letelt Strazdins büntetése, Vorobjov lőtt a kékről a kapu mellé, a palánkról visszapattanó korongot azonban a hátráló Melnicsuk a lábával besodorta a ketrecbe, 3-1. Szerencsétlen gól volt... Nem úgy a „Kisvolán” zárkózó találata: Blasko és Zezelj játszották sakk-mattra az akciót, Blasko helyezett a hálóba, 3-2. Nagyon karcolt a FEHA az egyenlítésért, Dobos tüzelt rendületlenül, majd 2 perccel a vége előtt kapusa nélkül, hat mezőnyjátékossal rohamozott. Helyzet nélkül. Schleckmann azonban korongot szerzett, s nem vétette el az üres kaput, lezárta a meccset, 4-2.