Csinos hölgyek toppantak a kis tanácsterembe, majd érkezett a királyi város polgármestere, Cser-Palkovics András is, aki köszöntötte a tavalyi év egyetlen aranyérmet szerző fehérvári csapatát, a teniszezőket. A Kiskút együttese júliusban, az MTK legyőzősével hódította el a bajnoki címet, hosszú út vezetett a dobogó legfelső sokáig, a fináléban 4-1-re diadalmaskodtak a fővárosiak felett.

- Nehéz volt az egyeztetés, de végül összejött a teniszezők látogatása a városházán – kezdte a polgármester. - Tavaly nyáron sokkal jobb idő volt, mint most, a lényeg, hogy összehoztuk a találkozást. Megszokott, hogy a város első embere fogadja a bajnoki címet szerzőket, szerettem volna a teniszezőknek gratulálni a sikerhez. Tudom, sűrű a versenynaptár, de a lényeg, hogy ellátogattatok a hivatalba. A város közössége nevében szívből gratulálok a nagyszerű eredményhez, ami komoly eredmény, köszönet érte nem csak a versenyzőknek, az edzőknek, a szülőknek, klub vezetőinek is. Leginkább Viszló Csaba elnöknek, aki nem csak élklubot és utánpótlást, hanem nagyszerű infrastruktúrát is épített. Évekkel ezelőtt látta a jövőt, megálmodta ezt a nagyszerű centrumot. A tenisz világsportág, mindenütt népszerű, remélem, az marad a városunkban is.

A csapatmenedzser, Fehér Tamás megjegyezte, a lányok nagy tettet hajtottak végre. Amiben komoly szerep jutott a szakmai stáb mellett a remek körülményeknek, a feltételeket Viszló Csaba mindig megteremti.

- A nejem is itt dolgozik edzőként, a nyár óta több klubtól megkerestek bennünket az utóbbi időben, hogy igazoljunk oda, de ez meg sem fordult a fejemben. A versenyzőket is invitálják más egyesületek, de ők sem terveznek változást, itt mindenki nagyszerűen érzi magát. Mozgás tehát nem várható, mindössze annyi, hogy egy tehetséges, utánpótlás korú versenyző leigazolásán dolgozunk – közölte Fehér Tamás.

A hölgyek is mondtak néhány mondatot, kiderült, valóban feszes a versenynaptár, Stollár Fanny rövidesen Indiába utazik, egyik klubtársának Tunéziában, a másiknak pedig Törökországban lenne most jelenése, de akad, aki a tanulmányaira összepontosít, vizsgázik rövidesen. Amúgy nem habkönnyű, tehát fény, pompa és ragyogás a teniszezők élete, Stollár elmondása szerint aki az első százon túl helyezkedik a világranglistán – a legjobb helyezése 114. volt öt éve, jelenleg a 260. pozíciót foglalja el -, az nem tud minőségi szinten élni a teniszből. Ő a sport mellett a közösségi médiában is aktív szereplő, igyekszik kamatoztatni szépségét influenszerként. Közölte, bár 123 ezer követője van, ott sem könnyű érvényesülni. Viszló Csaba, a klub vezetője zárásként elmondta, örül, hogy a csapat együtt marad, már céljuk 2024-ben sem lehet, mint a bajnoki serleg ismételt megszerzése.