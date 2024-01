Alejandro Zubillaga gárdája jól teljesít a szezonban, a tavalyi ezüst után is komoly esélyese a döntőnek, az idény eddig eltelt időszakában mindössze két vereséget szenvedtek. Az aranyérmes Falco otthonában simán kikaptak, valamint győztesnek hitt meccset buktak el hosszabbításban, Debrecenben. A többi találkozón nem hibáztak, főleg hazai pályán magabiztosak, de idegenben is rendre bedarálják ellenfeleiket a meccsek második félidejében. Múlt hétvégén Oroszlányba látogattak, félidőben a házigazdák álltak jobban, négy ponttal vezettek, a végén mégis Vojvoda Dávid és társai örülhettek, 106-88-ra győztek a kék-fehérek. Más céljuk nem lehet a szombaton, 17 órakor, a Gáz utcában megrendezésre kerülő, Kecskemét elleni derbin sem, mint a győzelem. Ahogy a korábbi bajnokikon, az OSE ellen is akadtak kiugró teljesítmények, Chambers 22/18, Roberts 21/9, Vojvoda 20/6, a tavalyi idényben is végig megbízható Philmore pedig 17/6 ponttal jelentkezett a korábbi bányászvárosban.

Az Alba 14-2-es mérleggel rendelkezik, az utóbbi fél évtizedben egyeduralkodó, a jelenben is listavezető Falco 15 győzelem mellett mindössze egyetlen, szegedi vereséget számlál. A kiegyensúlyozott vasiak és Fejér vármegyeiek elléptek a mezőnytől, a többiek csak tisztes távolból követik őket, a harmadik Szolnok és az utóbbi hetekben remeklő Sopron 9-7-es mérleggel várja a folytatást. A kecskemétiek 6-10-es mutatóval rendelkeznek, ezzel a 10. pozíciót foglalják el, ugyanennyi sikert és kudarcot számlál a 11. Kaposvár és a 12. Pécs is. Az Oroszlány 5-11, a sereghajtó Budapesti Honvéd 4-szer nyert és 12 alkalommal vesztett.

A KTE december közepén edzőt váltott, Forray Gábort a szakmai igazgató, Ivkovic Stojan váltotta. Forray összesen hat évig dirigálta a lilákat, előbb négy, majd két esztendőn át, közben egy évig, a 2021-22-es idényben az Albát vezette és ötödik helyen zárt a fehérváriakkal. A KTE elmúlt tíz évét a folyamatosság jellemezte, a gárda magja alig változott. A rájátszásba jutás soha nem okozott gondot, másfél éve a 4. helyen végeztek – a fehérváriak mögött -, a kupában viszont megelőzték az albásokat a debreceni fináléban. Tavaly az MK-ban a 4. helyen zártak, a bajnokságban nem jutottak ennyire messzire. A cél idén immár a bennmaradás, Forrayval 2-8-as mérleggel rendelkeztek, Ivkovic irányításával jelentősen javultak az eredmények, négyszer győztek és kétszer kaptak ki. Forray a korábbi évek sikerei után ezúttal gyengébben teljesített csapatával, amiben szerepet játszott édesanyja halála, ami érthetően megviselte, valamint akadt kulcsembere, akivel már nem volt felhőtlen a viszonya. Úgy ítélte meg, érdemes új impulzust adni az együttesnek, logikusnak tűnt, hogy a szövetségi kapitányi posztról egy évtized után leköszönő Ivkovic ül a kispadra. Forray is maradt a klub kötelékében, az ellenfelet térképezi fel, a riválisokról gyűjti be az összes információt.

December végén balkezes centert igazoltak, akivel sokkal erősebbek a palánk alatt. A 4-es és 5-ös poszton is bevethető, 208 centiméterre nőtt, a szerb válogatottban többször szóhoz jutó Marko Lukovic érkezett a görög élvonalból, a Maroussi csapatától. Előzőleg játszott a hazában több együttesben, a spanyoloknál a Manresa és a Breogan gárdájában, a franciáknál a Le Portel nevű brigádban, a németeknél Trierben. Továbbá bizonyított a szlovéneknél Koperben, a horvátoknál Splitben és a macedónoknál Skopje városában, tehát bőven rendelkezik európai tapasztalattal.

- Nehéz mérkőzésre számítunk, az elmúlt időszakban feljavult a Kecskemét játéka, valamint új légióst is igazoltak. Rutinos, tapasztalt játékosok alkotják a csapatot, így türelmes, lassabb játékot játszanak. Fontos lesz, hogy a saját ritmusunkban kosárlabdázzunk, a mi stílusunk domináljon – közölte az esélyek kapcsán a Fehérvár saját nevelésű hátvédje, az OSE Lions ellen 3/3 ponttal jelentkező Takács Milán.