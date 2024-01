Alba Fehérvár KC – FTC-Rail Cargo Hungária 26-38 (13-18)

Székesfehérvár, 800 néző

Vezette: Asztalos Bence, Szalay Zoltán

Alba Fehérvár KC: Tóth Nikolett – Zrnic, Szmbatjan 3, Sulyok, Kövér 1, Utasi 5, Takó 2. Csere: Kubina 1, Orbán (kapusok), Szabó K. 6 (3), Afentaler 6 (1), Dubán 1, Szemes, Bojtos, Tolnai 1. Vezetőedző: Horváth Roland.

FTC-Rail Cargo Hungária: Janurik – Kovács A. 4, Klujber 8 (1), Lekics 5 (1), Cvijics 3, Bölk 7, Hársfalvi 2. Csere: Mészáros V. (kapus), Edwige 1, Kisfaludy, Kukely A. 1, Simon P. 5 (1), Márton G. 2, Kármán. Vezetőedző: Allan Heine Pedersen

Kiállítások: 10, ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 4/3

Másfél hónappal ezelőtt, november közepén játszott utoljára tétmérkőzést a fehérvári csapat, amelynek játékoskeretében az eltelt időszakban akadt némi változás. A balátlövő Katarina Sztosics, aki csupán az első három fordulóban lépett pályára távozott, helyére az MTK Budapest gárdájából Szabó Kittit szerződtette a klub, míg a nyáron igazolt balszélső, Milica Andusic a szerb Jagodina csapatánál folytatja pályafutását.

A hazai szurkolók arról beszélgettek az összecsapást megelőzően, hogy ez a hatvan perc az AFKC számára jó gyakorlás, felkészülés lehet a következő fordulókra, a NEKA és a Vasas ellen.

Mindenesetre a kellő mérkőzés hangulatot megalapozta a két szurkolótábor, ráadásul a vendégek közel két szerkort megtöltöttek

A bajnokságban eddig veretlen, tízből tíz meccset nyerő zöld-fehérek pedig december 30-án a NEKA elleni győztes találkozóval kezdték meg zsinórban hét mérkőzésből álló sorozatukat, amelyet huszonkilenc nap alatt kell lejátszaniuk.

Nem kellett sokat várni a találkozó első góljára, alig fél perc elteltével Emily Bölk vette be Tóth Nikolett kapuját. Majd Takó Viktória használta ki a zöld-fehérek bizonytalankodását. A Fehérvárban támadásban Szabó Kitti, és Afentaler Sára, védekezésben pedig Sulyok Réka, és egy ideig Tamara Szmbatjan volt a pályán. A 6. percben Bölk találatával vezetett a Fradi először két góllal, de Utasi Linda nyomban válaszolni tudott erre, 3-4. Ezt követően Tóth Nikolett babonázta meg Hársfalvi Júliát, akinek lehalászta az ejtését a levegőből. Az első tíz percben jól tartotta magát az Alba, igaz a helyzetek kihasználása terén többször gondban voltak, és ez a fővárosiak malmára hajtotta a vizet. A 11. percben hétméteresből az új szerzemény, Szabó Kitti megszerezte első fehérvári gólját, tartva ezzel a kétgólos differenciát, 5-7. A félidő közepére aztán meglódultak a vendégek, pillanatok alatt négygólos előnyt kovácsolva, 6-10. A folytatásban hiába próbálkozott a házigazda, a gólokat viszont a zöldek lőtték, és egyre jobban kinyílott az olló. Kövér Luca és Afentaler ugyan faragott a hátrányon, de mindig volt olyan, aki betalált az ellenféltől, így a távolság négynél jobban nem csökkent, 9-13. Ettől függetlenül Utasi bombagóljai osztatlan örömet okoztak a hazai drukkereknél, az átlövő és Janurik Kinga párharcát többször is ő nyerte.

A szünet után emberhátrányban volt az AFKC, és ebből Klujber Katrin üres kapus góllal nyitotta a játékrészt. Majd szűk négy percen belül ötször rezdült a fehérvári háló, és kezdett igencsak tetemessé válni a két gárda között a különbség, 14-23. Horváth Roland időkésérése jót tett, adott némi lendületet csapatának, láttunk tőlük néhány jó megoldást, és rövid időre kicsit feljebb is zárkóztak. A 42. percben tízre nőtt a távolság Klujber üres kapuba lőtt labdáját követően, és innentől már csupán az volt a kérdés, hogy ezt tudja-e még fokozni a Fradi, vagy tudnak-e még újítani a hazaiak? Rögtön utána elvesztették a védekezésben fontos szerepet betöltő Kövér Lucát, aki harmadik kiállításával a lelátóra kényszerült. Az FTC megtehette azt is, hogy cifrázza a játékot, így Bölk kínai figurából mattolta Kubinát a 46. percben. Orbán Laurát eddig nem nagyon láthatták a drukkerek, de a harmadik számú fehérvári kapus zsinórban két bravúros védéssel megmutatta, hogy benne is van potenciál, és lehet rá számítani a jövőben.

A Ferencváros megérdemelt győzelmet aratott, jelen állás szerint ennyivel jobbak az Albánál.

- Az elsődleges célunk az volt, hogy teljesen újjá kellett szerveznünk a védekezést Besszer Borbála sérülése miatt. Voltak szituációk, amelyeket meg tudtunk oldani, de igazság szerint teljesen mások a paraméterek, mások az elképzelések ellenfelünknél, mint nálunk. Tanulnunk kell tovább! – értékelte a mérkőzést Horváth Roland az Alba FKC vezetőedzője.