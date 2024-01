Szombaton a régi idők magyar hokiját megidézve vármegyei rangadót rendeztek, az első elődöntőben a Volán az Acélbikákkal játszott. A mérkőzést esélyeshez méltón kezdték a kék-fehérek, de az első harmad végén szépítettek a dunaújvárosiak, így „csak” 2-1-re vezetett a Fehérvár. Aztán a második játékrész elején magasabb hőfokra kapcsoltak az ördögök, ezzel a tempóval pedig nem igazán tudott mit kezdeni Niko Eronen gárdája, tíz perc alatt három gólt rámoltak be Mihályék, ezzel pedig el is dőlt minden lényegi kérdés gyakorlatilag, 1-5, ebben a harmadban osztálykülönbség volt a két gárda között. Az utolsó húsz percben mindkét együttes jó néhány emberelőnyt szalasztott el, a legvégén Mihály állította be a 6-1-es végeredményt.

– Az első harmadban még akadozott a játékunk, de utána úgy gondolom, nem volt miről beszélni. A cserekapusok előtt le a kalappal, nagyon jól védett, a Dunaújváros küzdött az utolsó másodpercig. Ez volt az első akadály, győzni jöttünk, a holnapi keményebb mérkőzés lesz. Az elmúlt években is meg akartuk nyerni, de nem jött össze. Sajnos nem tudtunk teljes kerettel kiállni, többen betegek, vagy sérültek, én is lázas voltam a héten. Az első játékrészben még szenvedtünk kicsit, de utána már jobb volt – mondta lapunknak Hári János.

– Az első harmadban úgy álltunk bele a mérkőzésbe, ahogy szerettünk volna, próbáltuk minimalizálni az ő helyzeteiket, szoros volt a találkozó. Aztán a második játékrészben azt gondoltuk, nem kell tenni a továbbiakért, egy ilyen kaliberű csapat, mint a Fehérvár ezt megbosszulja. Nem gondolkodunk másban a holnappal kapcsolatban, mint a harmadik hely megszerzése, a lehetőség adott, szeretnénk a bronzérmet – nyilatkozta Somogyi Balázs, a DAB csapatkapitánya.

A másik ágon a BJAHC és az FTC-Telekom összecsapása szoros küzdelmet hozott, jó iramot diktáltak a felek, végül Kangyal Balázs csapata nyert 3-1-re, a Dunaújváros ellenfele pedig így a zöld-fehér gárda volt vasárnap kora délután. A Kovács – Blomberg, Maarnela, Dostalek, Lorraine, Szalma – Svars, Sysak, Savoainen, Koskinen, Sillanpaa –Varga, Ahonen, Ödman, Károly, Somogyi – Szabó Cs., Léránt, Marosi összeállításban kezdő DAB nem mozgott rosszul az FTC ellen, pedig könnyen startolhatott volna katasztrofálisan a bronzcsata, ugyanis fél perc után már emberelőnybe kerültek a zöld-fehérek, de ezt kibekkelte Niko Eronen gárdája. Aztán az újvárosiak is megmutathatták, mit tudnak öt a négy ellen, de nem sikerült megszerezni a vezetést. A 14. percben az addig kiegyenlített mérkőzésen betalált az FTC, Németh volt eredményes, majd már mindenki azt hittem, 1-0-val vonulnak szünetre a csapatok, de Roth Vladimir négy másodperccel a vége előtt kettőre növelte a fővárosiak előnyét. A középső játékrész közepén Boros meglőtte a Ferencváros harmadik gólját, egyre nagyobb bajba kerültek az Acélbikák. A folytatásban mindkét oldalon akadt egy-egy emberelőny, de az eredmény már nem változott. Fontos lett volna a gólerős kezdés a DAB részéről az utolsó harmad elején, szépítés helyett azonban két perc alatt kétszer a Fradi köszönt be, Nagy Gergő, majd Crespi volt eredményes, 5-0. Ezzel végleg eldőltek a nyitott kérdések, Léránt ugyan még tudott szépíteni, de a zárszó is a zöld-fehéreké volt, Kestila állította be a 6-1-es végeredményt. A Dunaújváros a negyedik helyen végzett.

A döntőben tehát a Hydro Fehérvár AV19 az FTC-t 3-1-gyel kiejtő BJAHC ellen próbálta meg négy elveszített finálét követően ezúttal aranyéremmel zárni a Magyar Kupát. Az aranycsatát bár a Volán kezdte nagyobb lendülettel, az első perc végén a BJA majdnem megszerezte a vezetést. Először Sági fordult rá a kapu mögül Roy-ra, majd közelről Dame-Malka veszélyeztetett. Alapvetően a Fehérvár irányított, a fölény pedig góllá érett, az ötödik percben Robertson kékvonalas lövésébe ért bele jól Hári a kapu előtt, 0-1. A harmad derekán ismét megörvendeztette a szép számban elutazó szurkolóit a Volán, Laberge szerzett meg egy elvesztettnek tűnt pakkot, és középről, szemben a kapuval a sarokba lőtt, 0-2. Nem állt meg a Fehérvár, a kék-fehérek lendületbe jöttek, kilenc perccel a szünet előtt Leavens lőtt kapásgólt McGauley passza után, 0-3. Kangyal Balázs időt is kért, csapata nem tudta felvenni a Fejér vármegyeiek tempóját. Az edzői intelmek segítettek a hazai gárdán, kicsit kiegyenlítettebbé vált a játék, öt és fél perccel a szünet előtt pedig össze is jött a szépítés, Vorobev lövésél takartak jól a társak, 1-3. A találatot bár videózták a játékvezetők, megadták végül. Még egy perc sem telt el, jött a válasz, a fehérváriak letámadásától látványosan szenvedő újbudaiak eladták a korongot saját harmadukban, majd Hári a kapu mögött helyezkedő Kuralthoz passzolt, aki a Farkassal egyedül szemben álló Magosit szolgálta ki, a magyar csatár pedig nem hibázta el a nagy helyzetet, 1-4.

A második harmad elején egy áthúzódó fór miatt emberelőnyben támadhatott a Volán, de nem sikerült megszerezni az ötödik gólt. Ellenben a túloldalon megrezdült a háló, egy elhozott bulit követően Sági bombázott Roy kapujába, 2-4. Hári kezében majdnem ott volt a válasz, de Farkas hárított. Két emberelőnyt is kihasználatlanul hagyott Kiss Dávid együttese, többek között Leavens és Laberge sem járt sikerrel Farkassal szemben. Arra azonban jó volt ez a két fór, hogy ezt a húsz percet kissé álmosan kezdő kék-fehérek motorját berúgja, sorjáztak a lehetőségek a BJA kapujánál. Hat perccel a játékrész vége előtt ismét háromra nőtt a két gárda közötti differencia, Terbócs zseniális keresztpasszára a túloldalon Mihály érkezett, aki még megtalálta azt a résnyi helyet, ahol befér a korong Farkas és a kapuvas között, 2-5. Másfél perc múlva ismét a magyar válogatott támadó volt eredményes, ezúttal emberhátrányban meghúzta a szélén, védőjét megkerülve szépen a kapuba lőtt, 2-6. Itt még nem volt vége a hengernek, az egyre jobban fáradó BJA védelme nem figyelt Leavensre, a támadó egyedül vezethette a pakkot Farkasra, a ziccert pedig nem hibázta el, 2-7. A gólt követően Kangyal Balázs kapust cserélt, Kiss Dániel állt be.

A Magyar Kupa Final Fourjának utolsó húsz percének az volt a nagy kérdése, hogy a Fehérvár mennyire tudja még növelni előnyét, vagy a fővárosi csapatnak sikerül-e faragnia a különbségen. Kilenc perc elteltével emberelőnybe a BJA szépített, a Kangyal tanítványok jól járatták a korongot, Mozer közelről pedig besöpört egy kipattanót, 3-7. Ezt azért nem hagyhatta szó nélkül a Fehérvár, négy és fél perccel a végső dudaszó előtt Atkinson ugrott ki, szép csellel átverte Kisst és a kapuba emelt, 3-8. A Hydro Fehérvár AV19 magabiztosan húzta be mindkét mérkőzését a Magyar Kupában, így Kiss Dávid együttese ebben az évben néhány esztendő böjt után ismét érvényesítette a papírformát, vagyis a Volán a legjobb hokicsapat Magyarországon.

BJAHC – Hydro Fehérvár AV19 3-8 (1-4, 1-3, 1-1)

Vasas Jégcentrum, 1507 néző. V.: Tóth R., Máhr-Stumpf, Szabó D., Kis-Király.

BJAHC: Farkas (Kiss) – Szabó B., Pozsgai, Ritter, Viikila, Schlekmann – Dame-Malka (1), Vorobev 1, Mozer 1, Molnár, Sági 1 – Tóth G, Dóczi, Kappinen, Nagy K. (1), Keresztes – Teslenko, Tóth R., Galoha (1), Tsulyhin. Vezetőedző: Kangyal Balázs.

AV19: Roy – Robertson (1), Campbell (1), Magosi 1, Hári 1 (1), Kuralt (1) – Stipsicz, Phillips, Leavens 2, McGauley (1), Terbócs (2) – Fournier (1), Nilsson, Mihály 2, Atkinson 1 (1), Laberge 1 – Vokla, Kiss R., Ambrus G., Németh, Ambrus Cs. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 32-32.