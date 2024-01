Az idei szezonban eddig 2-1 a mérleg a dunaújvárosiak javára, a Hydro Fehérvá AV19 játákosa, Vokla Roland a DAB ellen tért vissza hosszú sérülését követően. Nagy tétje volt a találkozónak, hiszen ha hazaiak kikapnak, akkor talán végérvényesen az utolsó helyen maradhatnak, ellenben egy fehérvári sikerrel a DAB nyakára eshetne a kék-fehér gárda. Ennek szellemében kezdett Anatoli Bogdanov együttese, az első percek inkább a vendéglátókról szóltak, majd egy eladott korong után Dostalek ziccerét fogta Melnichuk. Ezt követően mindkét oldalon akadt egy emberelőnyös lehetőség, de egyik speciális egység sem tudott igazán nagyot alkotni. Öt az öt ellen lüktető volt a játék, bár mindkét oldalon akadtak hibák, nagy tempót diktáltak a felek. Újabb kimaradt fehérvári emberelőnyt követően fél percen belül kétszer is betalált a DAB, először Sysak a kék vonalnál maradt bántóan egyedül, és távoli lövése beakadt, majd Blomberg kapásból tüzelt középről, Melnichuk előtt mindkét alkalommal takartak, 0-2.

A rosszul sikerült első harmadbeli hajrát követően a második elején rögtön szépíthettek volna a FEHA19, Ulamec ziccerét azonban fogta Tóth. Aztán egy rossz cserét követően három az egy ellen ugrott ki a Dunaújváros, a vendégek első sora azonban nem tudott kifogni Melnichukon. A fehérvári fiatalok nem egy alkalommal adták el utolsó emberként a korongot, ebből a DAB jöhetett mindig kettő az egy, vagy akár három az egy ellen. Aztán a vendégek emberelőnyében Dobos és Farkas ugrott meg, de Tóth továbbra is biztos lábakon állt. Ez a játékrész sokkal jobban szólt a vendégekről, a szünet előtt még egy emberelőnyt kapott a DAB, de a Fehérvár kivédekezte ezt is.

A záró etap elején is akadt egy újvárosi fór, ám ez is kimaradt, aztán büntetett a FEHA19, öt perc eltelte után Falus közelről mattolta Tóthot. A gól jót tett a találkozónak, eggyel magasabb fokozatra kapcsolt a két csapat, hat és fél perccel a vége előtt pedig a hazaiak emberelőnyt, és egyben potenciális egyenlítési lehetőséget is kaptak. Tóthnak nagy tornagyakorlatokat kellett bemutatnia a kapuba, de maradt a DAB-vezetés. Később már nem úszta meg a Dunaújváros, három perccel a vége előtt a századik Erste Liga találkozóján jégre lépő Ambrus egalizált, 2-2. Jöhetett a hosszabbítás, majd mivel ekkor sem született döntés, büntetők következtek. Ebben a műfajban a FEHA19 bizonyult jobbnak, Ulamec rávezetése döntötte el a bónuszpont sorsát.

FEHA19 – Dunaújvárosi Acélbikák 3-2 (0-2, 0-0, 2-0, 0-0, 1-0 ) – büntetők után

Székesfehérvár, 207 néző. V.: Rencz, Timár, Gebei, Kövesi.

FEHA19: Melnichuk – Rachinskiy, Salamon, Németh Z., Ulamec 1, Blasko – Falus 1, Vokla, Zezelj, Dobos, Strazdins – Bogesic (1), Bajkó, Dézsi (1), Farkas L. (1), Ambrus Cs. 1 – Kasinski, Hrabák, Alapi, Balasits, Nádor. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

DAB: Tóth K. – Blomberg 1, Maarnela, Szalma (1), Lorraine, Dostalek – Svars (1), Sysak 1, Ödman, Koskinen, Sillanpaa – Léránt, Ahonen, Savolainen, Nemes, Somogyi – Bánki, Atamanchuk, Strenk, Károly, Michalevic. Vezetőedző: Niko Eronen.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 51-46.