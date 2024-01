A 20 éves támadó a Hebar Pazardzhik egyik erőssége volt, több klub is felfigyelt rá. Végül maradt Bulgáriában, a Botev Plovdiv játékosa lett 200 ezer euróért - adta hírül a ZTE.hu/transfer oldal.

Georgi Nikolovot anyagi nehézségei miatt akarta eladni a Hebar, s a török Konyaspor is vételi ajánlatot tett érte. A bolgár sportsajtó arról cikkezett, hogy a Vidi is élénken érdeklődik a 192 centis csatár iránt, aki 17 bajnokin nyolc gólig jutott a most futó pontvadászatban.

Végül maradt a támadó hazájában, a Botev Plovdiv játékosa lett.