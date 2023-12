Csütörtök este sokáig úgy nézett ki a Villach elleni találkozó, hogy a listavezető Volán begyűjti a három pontot is. Sajnos azonban jött Sabolic és egyenlített, a hosszabbítás pedig az utóbbi néhány mérkőzésen mindig kedvezett a Fehérvárnak, ezúttal sem jöttek ki jól belőle Háriék, a bónuszpont az osztrákoké lett.

– Mindig nehéz itt játszani, hiszen általában a mérkőzés napján érünk csak ide. Ehhez képest jól dolgoztunk, az első harmadban lendületesek voltunk és okosan játszottunk. A második játékrésszel is elégedett voltam, kivéve, mikor fölösleges kiállításokat szedtünk össze, emberelőnyöket adtunk nekik, és ezzel visszajöttek a mérkőzésbe. A harmadik harmad is nagyon szoros volt, kiélezett volt végig a találkozó, itt is, ott is adódtak helyzetek, de megint csak egy buta kiállítással megpecsételtük a sorsunkat. Ezt már nem tudtuk kivédekezni és kiegyenlített a Villach. Sajnos a hosszabbítást megint nem tudtuk behúzni, így egy ponttal kell távoznunk innen – nyilatkozta a lefújás után Kiss Dávid, a Hydro FehérvárAV19 vezetőedzője.

Szombaton a Klagenfurt érkezik a Raktár utcába, a piros-fehérek jelenleg egy mérkőzéssel kevesebbet játszva állnak az ICEHL tabellájának második helyén hét ponttal elmaradva a Volán mögött. Parádés szezont produkál a Fehérvár idén, de egyetlenegy csapat kifogott eddig a kék-fehéreken, ez pedig a szombati ellenfél, a KAC együttese. Az osztrákok először hazai pályán nyertek 7-3-ra, majd Székesfehérváron 7-1-re. Van miért visszavágnia a Fehérvárnak, egy esetleges hazai győzelemmel pedig leszakíthatná még jobban magáról a Klagenfurtot Kiss Dávid együttese.

– Nagyon jó csapata van idén a Klagenfurtnak, kétszer mát kikaptunk tőlük, többször már nem szeretnénk. Azon leszünk, hogy az év utolsó hazai bajnokiján megverjük őket. Fontos lesz, hogy az egy az egy elleni párharcokból mi kerüljünk ki győztesen, és akkor szólókra is nyílhat lehetőségünk. A védekezésünk még nem állt teljesen össze, támadásban elég gólt lövünk, de hátul túl sokat kapunk – nyilatkozta Németh Kristóf a mérkőzés kapcsán.