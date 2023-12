Ha csak a táblázatot nézzük, a találkozó egyértelmű esélyese a Volán, hiszen Kiss Dávid együttese a tabella harmadik helyén áll, míg a Pioneers csak a tizedik, az osztrákok az elmúlt öt mérkőzésüket egyaránt elvesztették. Azonban a két csapat idei mérlege óvatosságra int, hiszen bár idegenben nyert a Fehérvár, hazai pályán kikapott ellenfelétől novemberben.

– Jó a hangulat a csapaton belül, jól kezeltük a nehezebb mérkőzéseket és megfelelően reagáltunk, sikerült megtörnünk az egy győzelem egy vereség sormintát. A sérülések miatt sem kerestünk kifogásokat, bizonyos játékosok előre léptek, a fiatalok jól teljesítettek, csapatként pedig még jobban küzdöttünk, mint eddig – tekintett vissza Kiss Dávid a hatpontos hétvégére, majd kitért a keddi összecsapásra. – Kiegyenlített a liga, a saját bőrünkön is tapasztaltuk már, hogy az utolsó helyezett ellen is ki lehet kapni. A Vorarlberg attól, hogy most lejjebb csúszott a tabellán, nem azt jelenti, hogy ne lennének jók. Legutóbb is Fehérváron nyertek, pedig akkor lőttünk talán a legtöbbet kapura a szezonban. Abból a mérkőzésből is tanultunk. Ugyanolyan intenzitással kezdünk majd ellenük, ahogy azt múltkor is tettük, reméljük a helyzetek most be is fognak menni. Ha pedig nem, akkor végig fegyelmezetten kel küzdenünk a harmadik harmad végéig. Három mérkőzésünk van a héten még a válogatott szünet előtt, úgyhogy megpróbáljuk a legtöbbet kihozni ezekből az összecsapásokból. Vannak az ellenfélnek is kiemelkedő képességű játékosai, erősek a kontráik, nekünk vissza kell érnünk a védekezésbe, és addig menni előre helyzeteket kialakítani, míg lehet, nem szabad feladnunk soha.