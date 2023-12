Fehérvár FC - Paksi FC 3-0 (2-0)

Sóstói Stadion, 4078 néző. Vezette: Bogár Gergő (Albert I., Belicza B.)

Fehérvár FC: Tóth B. - Bese, Gergényi, Csongvai, Spandler, Gergényi, Schön (Berki, 90.) - Christensen (Pinto, 90.), Flores (Larsen, 90.), Katona M. (Pető, 84.) - Szabó L., Kodro (Kastrati, 79.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Paksi FC: Simon B. (Szappanos, a szünetben) - Vas, Lenzsér, Szabó J. (Szélpál, 5.) - Kovács K., Mezei, Papp K. (Szécsi, 81.), Osváth - Könyves, Balogh B. (Haraszti, 62.), Szabó B. (Böde, a szünetben). Vezetőedző: Bognár György

Gól: Katona M. (1.), Kodro (20., 68.)

Sárga lap: Christensen (45.), Kodro (59.) ill. Vas G. (30.), Mezei (58.), Beke (82. - kispadon), Kovács K. (86.), Böde (90+4.)

Sóstó felett újra felragyogott az ég. Az év utolsó bajnokiján szikrázó napsütés fogadta az NB I 17. forduló rangadójának csapatait. Az előző szezonbeli vesszőfutás, valamint az idei gyenge rajt után újra arra a szintre kapaszkodott fel a Vidi, ahol rangadókat vív az élmezőnyben. A listavezető és a már őszi első Paksi FC idén minden gárdának szinte szétrobbanthatatlan ellenfélnek bizonyult, így a fehérváriak sem számíthattak könnyű csatára. De ahogy Csongvai Áron is jelezte a találkozó előtt: a csapategység a Vidi nagy erénye, s nem akarják elengedni a pontokat a Sóstói Stadionból.

Az egységet remekül szimbolizálta, hogy a bemelegítést a kispad elől nézte végig a sárga lapos eltiltása miatt nem játszó Nikola Szerafimov, majd mindenkit megölelgetve engedte a társakat az öltözőbe.

Negyven másodperc kellett, s már vezetett is a Vidi! Gergényi nagy bedobását Kodro csúsztatta meg, Spandler lábán perdült fel a labda, majd a menteni igyekvő Szabó János röviden fejelt bele, ráadásul középre, Katona Mátyás érkezett a harmadik hullámban és 4 méterről, jobbal helyezett a jobb sarokba, 1-0. Az "asszisztadó" Szabó egy perccel később combsérülést szenvedett, így már az ötödik percben változtatott Bognár György. Amikor a hazaiaknál volt a labda, tapintható volt a lendület a Vidi játékában. Katona például három embert forgatott meg a felezővonalnál, majd szépen futtatta Schönt. Szöglet lett az akcióból, az első sarokrúgásból pedig kapufa: Csongvai küldte az ötösre a labdát, Szabó Levente fejelt a felső lécre. A 13. perctől ugyan átvette az irányítást a Paks, a Vidinek elegendő volt egyetlen ritmusváltás, s máris duplázott. Csongvai passzolta fel a labdát Szabó Leventének, a kapunak háttal tartotta a labdát, majd a bal oldalon robogó Katonához passzolt. Az első találat szerzője felnézett, remekül centerezett, Kenan Kodro pedig 6 méterről belsőzött a hálóba, 2-0. Okosan futballozott a Vidi. A vendégek birtokolták többet a labdát, de igazi gólveszélyt nem jelentettek. Nem úgy a fehérváriak szinte minden megmozdulása. A 31. percben Csongvai 25 méteres szabadrúgását nagyot vetődve tudta csak szögletre tolni Simon Barnabás. A szünethez közeledve felfejlődött a Paks, az exfehérvári Szabó Bálint például agilisen játszott, az ő labdatartásaiból, no és Szélpál passzából lőhetett az ötös sarkáról Kovács Krisztián, bombája a keresztlécről a gólvonal elé pattant.

A szünetben kapust cserélt a Paks, a legutóbbi, Fradi elleni meccsen remeklő Szappanos állt a gólvonal elé. Nem neki, hanem túloldali kollégájának kellett blokkolnia a második félidő első támadása nyomán, Mezei szabadrúgását ütötte szögletre a jobb kapufának esve. Alig telt el két perc, s Kovács Krisztián estében, félfordulatból lőtt, megint Tóth Balázs védett remek reflexekkel. Az 56. percben könnyű szöglethez jutott a Paks, majdnem büntetett is, Szélpál csúsztatott kapura, Tóth Balázs a levegőben úszva paskolta a mezőnybe a labdát, ami után a vendégek kezezést reklamáltak Besénél. Nem sokkal később Mezei szabadrúgása nyomán piszkálta szögletre a labdát a fehérvári kapus. A Vidi harcolt és egységes volt, mint a harmadik találata. Gergényi tekert középre a bal oldalról, Christensen az ötös sarkáról fejelt középre, Bese rögtön lövésre készítette le Kenan Kodrónak, aki 11 méterről helyezett a bal oldalra, tizenegyedik gólját szerezve a bajnokságban, 3-0. A paksiak is eljutottak olykor a fehérvári tizenhatosig, Böde 12 méterről gurította el a labdát a kapu előtt keresztbe. A listavezetőnek nem ment a játék, Lenzsér és Böde is lemondóan néztek egymásra egy elpuskázott megindulás után. A Vidi pedig nagyon élt. Önbizalomtól duzzadva játszottak a fehérvári játékosok, bejött Schön Zidane-csele, Bese pedig Szécsit küldte el gyufáért. A csereként beállt Kastrati is villant, megiramodott, majd lövését védte Szappanos. Az utolsó percekben "ollézott" a közönség, ahogy a hazaiak lábán járt a labda, így örömittasan ünnepelhetett a 25. születésnapját ülő Videoton Baráti Kör Egyesület is.

A Fehérvár FC a tabella harmadik helyén tölti a telet.