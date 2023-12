OK Merkur Maribor – MÁV Előre-Foxconn 3:0 (21, 19, 20)

Maribor, 100 néző

Vezette: Vedris Tin, Kramar Sandl Tajana (horvátok)

OK Maribor: Pernus 2, McConnel 10, Bracko 18, Krzic 2, Donik 10, Fink 8. Csere: Fuzir (liberó), Vodusek. Vezetőedző: Sebastijan Skorc.

MÁV Előre-Foxconn: Szabó V. 6, Eke 4, Koci 15, Tomanóczy B. 2, Pesti 4, Janke 11. Csere: Takács M. (liberó), Fazekas 5, Dileo. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

A fehérváriak előző, a VCA Amstetten elleni találkozón pályára lépő kezdő csapatának összeállításában egy változás történt, Szabó Vilmos váltotta a feladó posztján Tomás Dileot. Nem is kezdtek rosszul, mert vezettek egészen 12-14-ig, ám ezt követően a hazaiak vették át az irányítást, megfordították az állást, majd ötpontos előnybe kerültek, és ezt már tudták a kék-fehérek megfordítani. A második szettben 11-ig együtt haladtak a felek, innentől azonban ismét a Maribor ellépett, és nyert biztosan. A harmadik játszmára már kiütközött a sorozat mérkőzések okozta fáradság a Loki játékosain, és ezt is, ha nehezen, de behúzta a vendéglátó.

- Fejet kellett hajtanunk egy jobb csapat előtt, de nincs szégyenkezni valónk. Egy ilyen szintű együttestől, amelynek minden posztra gyakorlatilag két azonos szintű játékosa van, ki lehet kapni. Ennek ellenére szépen helytálltunk, és amit eddig meneteltünk, az is kiváló teljesítmény volt. Be kell látnunk, hogy van egy szint, amin még sajnos nem tudunk túljutni. Már így is hatalmasat léptünk előre azokkal az eredményekkel, amelyeket az első nemzetközi szezonunkban a MEVZA-ligában, vagy a Challenge Kupában eddig elértünk. Az ilyen ellenfelekkel szemben azonban reálisnak kell lennünk. Meg kell tanulnunk ezeken az összecsapásokon is pályán maradni és minél több pontot szerezni.

– értékelt a mérkőzés után Dávid Zoltán.

Első veresége ellenére a MÁV Előre-Foxconn remek pozícióból várhatja a folytatást a MEVZA Közép-európai Liga, ahol jelenleg a tabella harmadik helyén áll, azonos pontszámmal az első két helyezett OK Merkur Mariborral és az ugyancsak szlovén Calcit Kamnikkal.