Ahogy Molnár Andrea, az ORKA SE vezetőedzője fogalmaz, a 2023-as év változásai a szinkronúszósportot sem hagyták érintetlenül. A sport világában az olimpiákat, világbajnokságokat követő években borítékolható valamiféle újítás. A szinkronúszás változásai kívülről talán nem olyan látványosak, de brlülről igenis érezhető. A látványelemeknek még jobban teret adó előírt tartalmi követelmények a kűröknél, valamint az objektívebb alapokra helyezett pontozási rendszer azért érzékelhető. Egyszerre kell állóképesnek lenniük a szinkronúszóknak, hogy kibírják a kűröket. Ugyanakkor gyorsnak is kell lenni, hogy a mozdulatokat, elemeket megfelelő sebességgel végre tudják hajtani. A hajlékonyság sem hátrány, és olyan magas koordinációs képességekkel kell rendelkezniük a versenyzőknek, hogy a szemlélővel elhitessék, fejjel lefelé alkalmazkodva a társhoz, a zenéhez, játszi könnyedséggel lubickolnak a vízben.

A fehérvári szinkronúszók minden korosztálya törekedett arra, hogy elkápráztassa a hagyományos karácsonyi gála lelátókat megtöltő publikumát. Az est nyitókűrje a következő versenyszezonra készült, már az új szabályok alkalmazásával.

A háziversenyt követően a Junior csapat (Braun Hanga, Burger Ágota, Földi Zsóka, Grozeva Szonja, György Izabel, Süveg Anna, Szabó Anett, Tóth Bettina) ugrott medencébe, majd Szakáll Sára – Timár Amina duója táncolt a habokban. Az egyesület utolsó éves utánpótlás korú versenyzői, jövőre már juniorban versenyeznek. Egy erős elhatározással már az őszi Magyar Kupán bemutatkoztak. Olyannyira jól, hogy az igen nehéz technikai elemeket tartalmazó kűrrel a második helyen végeztek.

A legkisebbek (Nagy Zsófia Szirka - Kaandorp Leila - Targuba Vivien – Naményi Zita, Monoki Enikő – Pálinkás Iza, Bodnár Luca Panna – Szentes Anna) először mutatkoztak be közönség előtt.

Az Orka felnőtt korosztályú versenyzői – Baranyai Sára, Holczmann Dóra – hosszú évek óta dolgoznak együtt és az idei Magyar Kupán a kiváló ezüstérmet szereztek a produkcióval, amit hazai vízben is bemutattak.

A Haladó csoport (Bodri Leila, Gosztola Dalma, Grozeva Darina, Havasi Kátya, Kovács Emma, Móka Maja Melinda, Pápai Fanni, Szabó Adél) kifejezetten a gálára koreografált kűrrel villantott a medencében.

A Gyerek csapat (Horányi Mira - Nagy Ágota - Kovács Anna Pancsi - Kovács Boglárka - Hanga Odett - Móricz Mira - Nagy Anikó - Turóczki Szófia) az őszi versenyszezont technikai versenyszámban, úgynevezett kötelező elemekkel versenyezték végig. Budapesten, Pozsonyban, Érden is megmérettettek. Részt vettek a korosztályos képességfelmérőkön is. Három hete kezdték meg a felkészülést a jövő évi gyerek korosztályos technikai és kűrversenyekre. A készülő programjukból adtak elő egy részt.

A novemberi Aqvatic Kupán harmadik helyen zárt Utánpótlás Kombináció (Bagi Tímea Kála - Fekete Dorina - Fésüs Fanni Napsugár - Galaczi Anna - Hegedüs Kisó Boróka - Heltay Bianka Panna - Kovács Kamilla - Kovács Panni Maja - Polgár Emma Piroska - Soproni Hanna) csapata most új tagokkal bemutatóztak.

Holczmann Dóra a fehérvári szinkronúszók meghatározó alakja: kiváló sportoló, mindemellett kreatív koerográfus is. Szólóját is ő készítette, mint ahogy keze nyomát viselte több gála-produkció is.

A hagyományt tovább fűzve összeálltak az egyesület testvérpárjai is, így Grozeva Darina – Grozeva Szonja duó először táncoltak közös kűrt.

Baranyai Magda és Baranyai Sára is a testvérkűrt hintettek a medencében.

A gála utolsó traktusában meglepetés kűrökkel rukkoltak elő a fiatalok. Az utánpótlás képviselői, Bagi Tímea Kála - Fekete Dorina - Fésüs Fanni Napsugár – Fülöp Zita - Galaczi Anna - Kovács Kamilla - Kovács Panni Maja - Polgár Emma Piroska - Soproni Hanna – Timár Amina; valamint a juniorok, Baranyi Magda, Baranyai Sára, Braun Hanga, Burger Ágota, Földi Zsóka, Grozeva Szonja, György Izabel, Holczmann Dóra, Kertész Lili, Mészáros Emese, Süveg Anna, Szabó Anett, Szakáll Sára, Timár Amina, Tóth Bettina is saját koreóval kedveskedtek, a diótörő zenéjére varázsoltak vízibalettet az uszodába.

Ahol aztán a hagyományokhoz hűen a gyertyás kűrrel zárták műsorukat a fehérvári szinkronúszók.