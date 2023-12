Nem volt könnyű dolga a junioroknak, hiszen erős mezőnyben készültek megismételni a tavalyi bravúrt, vagyis bennmaradni a divízió I/A-ban. Az első két mérkőzést elveszítették a fiatalok, de a játékkal nem volt nagy gond. Aztán következett a Japán elleni találkozó, ami az előzetes papírforma alapján a bennmaradásról dönthetett volna. Ezen az összecsapáson kétgólos hátrányból jött vissza a magyar válogatott, sőt vezetett is, de 18 másodperccel a rendes játékidő előtt egyenlített Japán, majd a ráadásul 16 másodpercet követően bevitte a győztes találatot. Egy ponttal a zsákban vágott neki az utolsó két mérkőzésnek Ladányi Balázs együttese.

– Maga a vereség fájó volt, de a csapat összeállt annyira, hogy nem volt kifejezetten nehéz dolgunk felrántani őket. Tudták a srácok, hogy a játékkal addig sem volt nagy gond, rosszabb lett volna, ha mindenkitől nagy arányban kapunk ki és nincs mihez nyúlnunk. A japánok ellen megvolt az esélyünk a második és a harmadik harmadban is, sajnos nem sikerült élni vele. A meccsek első és utolsó öt percében, két kritikus időszakban egyszerűen nem végeztünk elég jó munkát, ezt a játékosok is tudták. Több mérkőzést is kétgólos hátránnyal kezdtünk, ezen a szinten pedig nehéz visszajönni, de nekünk sikerült, aztán azonban jöttek egyéni hibák és vesztesen hagytuk el a jeget. A játékrendszerünk rendben volt. A csapatot sikerült összerázni, a dánok ellen már nem volt nyoma a japánok elleni történteknek – mondta lapunknak Arany Máté, a válogatott másodedzője, majd kitért a Dánia ellen 3-1-re elveszített találkozóra is. – Dánia elleni mérkőzés nem sikerült jól, érződött rajtunk kicsit a torna okozta terhelés, enerváltak voltunk. A dánok nagyon technikásak voltak, sokat birtokolták a korongot, inkább mi védekeztünk, ami ette az energiánkat. Nem a mi kezünkbe került a vereség után a sorsunk, hiszen ha Japán nyert volna, akkor nem tudunk bennmaradni.

De Japán 5-1-es vereséget szenvedett a torna utolsó napján, így Franciaország ellen a bennmaradás volt a tét. A juniorok megugrották a feladatot, 4-0-ra verték meg az így is feljutó franciákat.

– A franciák elleni mérkőzés előtt azt beszéltük a srácokkal, hogy itt most nem szépen kell játszani, hanem hatékonyan és eredményesen. Itt nem elég a szép játék, senkit nem érdekel hogyan játszunk ha épp kiesünk. Benn akartunk maradni. Nem volt könnyű ebben a helyzetben készülni az utolsó mérkőzésre. Azt mondtuk a csapatnak, úgy kell nekiállnunk a felkészülésnek, hogy benn akarunk maradni, hiszen ha megvárjuk a dán-japán végét, akkor már késő lett volna. Nagy könnyebbséget jelentett a srácoknak, hogy azért az elmúlt években többször is jó meccseket vívtunk a franciák ellen. Ez is egy kis plusz motiváció volt. Amennyire lehetett leegyszerűsítettünk a hokinkat, nem játszottunk szépen, meg tudtuk törni a játékukat, nem volt lendületük. Kulcsszituációkban jó döntéseket hoztunk a koronggal, aztán ahogy jöttek a gólok, egyre felszabadultabb lett a hangulat, de fókuszban maradtunk.

Végül négy ponttal az ötödik helyen zárt Ladányi Balázs alakulata, így a juniorok történelmet írtak, hiszen korábban nem fordult még elő, hogy egymást utáni két évben is sikerült bennmaradni.

– Ha összességében nézzük a tornát, az ötödik helynél több is lehetett volna benne, de a fő cél, a bennmaradás sikerült. Sikerült történelmet írnunk, hiszen eddig nem fordult még elő, hogy egymás utáni két évben fent maradjon a magyar U20-as jégkorong-válogatott, eddig mindig liftezés volt a jellemző. Talán az okos, kombinatív játékot még jobban tudtuk volna ötvözni azzal az egyszerűbb, de felelős korongjátékkal, amit a franciák ellen bemutattunk, akkor lehet előrébb is végezhettünk volna ezen a világbajnokságban.

A FEHA19 akadémiáját Arany Máté másodedző mellett négy játékos képviselte, Dobos Mihály, Farkas László, Salamon Zoltán és Bajkó Botond kapott szerepet a szakmai stábtól.

– Mindannyian megállták a helyüket, jó döntés volt a szerepeltetésük. Pontokat is szereztek, kulcsszituációkban, speciális egységekben is jégen voltak. Örülök neki, hogy Fehérvár négy fővel képviseltette magát, mindannyian 2004-esek, tehát számukra ez volt az utolsó korosztályos világbajnokság, Örülök, hogy pozitív élménnyel zártak az utánpótlás válogatottbeli karrierjüket, remélem a felnőttek között is minél hamarabb meg tudják mutatni majd magukat.