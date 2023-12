A karácsony talán a mindenki által várt legszebb ünnep az évben, nincs ezzel másképp Magosi Bálint és családja sem, igaz, a jégkorong mellett nem egyszerű az ünnepi ráhangolódás. A Volán csatára és családja megszokta már a hagyományostól eltérő menetrendet, Magosi gyerekként is ebben a körforgásban élt, hiszen az utánpótlás régen sem állt meg karácsonykor sem. Adódik a kérdés, ha visszagondol, milyen ajándék állt hozzá közelebb, amelyik a jégkorongozás köthető, vagy amelyik nem. A válasz egyszerű mindegyik, főleg, hogy valamilyen szinten köthető volt a hokihoz.

– Kettészedném, a jégkoronghoz köthető ajándék kapcsán talán a pályafutásom eleji emlék jut eszembe a ’90-es évek végéről. Akkor még voltak fa sisakok, és akkor kaptam egy újabb modellt méghozzá króm fémráccsal, ez menőnek számított, nagyon örültem neki, talán még valahol egy kép is van rólam az akkori karácsonyról. A másik emlék ami eszembe jut, az a 2001-es ünnep. Nagy nintendo fan vagyok, és emlékszem akkor kaptam meg az NHL-es új játékot, nagyon megfogott, cserélgettem a játékosokat, bajnokságot játszottam le – mesélte lapunknak Magosi Bálint, a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongozója, majd kitért a régi, családi hagyományaikra. – Mindig volt székelykáposzta, rosszullétig tudtam enni. Nagy kedvencem a vajkaramellás szaloncukor, így abból is volt mindig otthon. Gyerekkoromban 23-án dísztettük fel a fát, 24-én reggel pedig a fa alatt vártak az ajándékok minket. Édesapám külföldön dolgozott, így december 20-21 körül jött haza, majd maradt végig az ünnepek alatt. Együtt csináltunk mindent, piacra is mentünk, volt még akkor karácsonyi szülő-gyerek hoki, kihasználtuk a közösen eltöltött időt. A két ünnep között pedig mint most is, jöttek az edzések, a mérkőzések, úgyhogy van ami nem változott.

Amikor felnőnek az emberek és családot alapítanak, az új ünnepi szokások mellett mindig próbálnak a régiekből is megtartani párat, nos ez nincs másképp Magosiéknál sem.

– A vajkaramellás szaloncukor szeretetét vittem tovább, a mai napig nagy kedvencem, szerencsére a feleségem minden évben meglep vele. Egy hagyományt emelnék ki a régiek közül, nálunk is a legidősebb fiam rakja fel mindig a csúcsdíszt a fára, illetve együtt díszítünk, hiszen tudják, hogy fel kell díszíteni szépen a fát és akkor jön a Jézuska. Nagy öröm látni, hogy a srácok mennyire lelkesek, amikor a Jézuska meghozza az ajándékokat. Szerintem ennél nincs jobb és szebb egy szülőnek. Általában azt szoktuk csinálni, hogy együtt levelet írunk a Jézuskának. A legnagyobb fiam már iskolás, úgyhogy ő szépen megfogalmazza az írást, a középső pedig elsorolja mit szeretne, utána pedig szortírozzuk. A legkisebbnél pedig olyan ajándékok kerülnek szóba, amelyek kicsit a fejlődését is szolgálják, akár Lego, vagy valamilyen kreatív játék kerülhet a fa alá.

Magosi Bálintnak három gyermeke van, a két nagyobbik jégkorongozik is, így az ünnepi előkészületek kapcsán bőven akad teendő. Igaz, mint a pályán, néha itt is elég egy hiba, és máshoz kerül az adott feladat.

– Igyekszem kivenni a részem az előkészületekből, általában a feleségem körbe néz, kinek mit szeretne hozni a Jézuska, és az ő útmutatása szerint intézek el néhány dolgot én is. Javarészt ő koordinálja az előkészületeket, általában a fenyőfa vásárlása az én feladatom, de a tavalyi évben ferde lett a fa, így ezt átvállalta ebben az évben.

Az ICEHL nem áll meg az ünnepek alatt sem, 26-án már mérkőzést rendeznek az osztrák központú hokiligában. Az ünnepek közötti menetrend nem könnyíti meg a családos karácsonyozást, de a szakmai stáb igyekszik úgy alakítani a programot, hogy mindenki tudjon időt eltölteni a szeretteivel. Az ünnepek közötti mérkőzéseknek pedig megvan a saját hangulata, nagyon sokan látogatnak ki az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokba.

– 26-án és 28-án már mérkőzésünk van, de ilyenkor egy kicsit együtt tudjuk tölteni az ünnepeket. Az évek során már hozzászokott a család ehhez, ebben az időszakban is apa kevesebbet tud otthon lenni a szakmája miatt, de ilyenkor az edzői stáb is úgy próbálja összerakni az ünnepek alatti programot, hogy a családosok picit több időt tudjanak otthon tölteni – mondta Magosi. – Minden évben szervez a klub egy karácsonyi vacsorát, ahol a családtagok is ott vannak. Ez idén sem volt másképp. Csapaton belül szoktunk titkos télapót játszani, ilyenkor jönnek a vicces ajándékok, vagy akár egy kis kedvesség, ami jól esik az embernek, de a zrika ilyenkor sem marad el. Az ünnepi mérkőzések kapcsán egy tavaly előtti Bécs elleni mérkőzés ugrik be elsőnek. Nehéz találkozó volt, nyertünk 3-1-re, emlékszem, hogy még a csillárról is lógtak az emberek. Nagyon jó érzés, hogy ebben az időszakban mindig ennyien eljönnek, még fantasztikusabb hangulat van ilyenkor a csarnokban.