A két sikerben közös pont, hogy a Volán mindegyiket hátrányból fordítva nyerte meg. Pénteken a Villach kétszer is vezetett, először 1-0-ra, majd 2-1-re, de innen is volt visszaút, a lefújáskor a Fehérvár neve mellett szerepelt több lőtt gól. Ezen az estén szebbnél szebb találatokat jegyeztek a kék-fehérek, Falus, Kuralt és Mihály is bombagólt jegyzett. Másnap, szombaton az Innsbruck érkezett a Raktár utcába, az előny itt is az osztrákoknál volt két ízben. De 0-1-nél és 1-2-nél is kiegyenlített a Fehérvár, először Vértes, majd a harmadik harmad elején Terbócs egalizált. Aztán egy emberelőnyben sikerült megszerezni a vezetést, Leclert volt eredményes fórban, aztán az 55. percben Mihály is hozzátette a sajátját, 4-2. A hajrában levitte kapusát az Innsbruck, a szépítés összejött a vendégeknek, de Bartalis üreskapus gólja lehűtötte az osztrákok reményeit. A vége 5-3 lett.

– Eddig is sokszor volt már olyan a szezonban, hogy egymás utáni napokon játszottunk. Ez már a negyedik, vagy az ötödik ilyen volt már, áradásul utazással. Viszont a kezünkben volt a győzelem, de aztán apró részletek döntöttek, mikor például eladtuk a korongot a kék vonalon a harmadik harmadban. Ők megindultak, mi nem értünk vissza védekezni, nem találtuk az embereinket, emberhátrányban pedig a saját kapunkba találtunk. Aztán a másik kapu előtt sem találtuk igazán a helyünket. Ezeket a hibákat ki kell javítanunk és 60 percen keresztül egyenletesen jó teljesítményre van szükségünk – mondta a lefújás utána vendégek mestere, Mitch O’Keefe.

A Fehérvár hatpontos hétvégéje azért is nagy szó, mivel a kék-fehéreket továbbra is súlyos sérüléshullám sújtja, a FEHA19-ből jó néhány játékos volt segítségére a csapatnak, hogy mindenki bírja erővel a terhelést.

– Most látszódott, hogy mindkét csapat fáradt volt. Ez egy lassabb mérkőzés volt, így is bőven akadt helyzetünk, de a kapusuk nagyon jól tartotta őket. Ez egy olyan találkozó volt, hogy tíz gólszerzési lehetőséget kellett kreálnunk ahhoz, hogy egyet bekaparjunk nekik. Az Innsbrucknak elég volt négy ehhez, ilyenkor ez frusztráló, de a játékosok higgadtak tudtak maradni. Hasonló forgatókönyv alakul ki, mint tegnap, ismét az ellenfél vezetett, és a harmadik harmadban fegyelmezettek tudtunk maradni és a ragaszkodtunk a játék szisztémánkhoz. Végül is a helyzetek bementek, volt egy fontos egyenlítő gólunk 2-2nél, amitől újra megjött az önbizalmunk és utána emberelőnyben sikerült is fordítanunk. Onnantól kezdve éreztem a csapaton és a padon, hogy ezt a mérkőzést már nem engedjük ki a kezünkből és jól menedzseltük a találkozót. Két nap alatt hat pontot szereztünk, nagyon remélem ezt a sorozatot tudjuk folytatni – nyilatkozta Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

A hétvége előtt a kék-fehérek mestere kiemelte, hogy a sok sérült miatt most azok léphetnek előre, akik eddig kevesebb jégidőt kaptak. Mihály Ákos a szezon nagy részében a negyedik sorban kapott helyet, ám a hétvégén Bartalis és Leclerc mellett játszott és élt is a lehetőséggel, hiszen a Villach és az Innsbruck ellen is fontos gólokat szerzett.

– Mindegyik harmadban megvoltak a lehetőségeink, nem mentek be a helyzetek sokáig, ahogy a Villach ellen sem. Aztán mindkétszer valahogyan a harmadik játékrészben megfordult az egész, és belőttük a helyzeteket. Erősségünk a forecheck, az én gólom előtt is jól sikerült a letámadásunk és belőttem a helyzetemet. Szerencsére jókor jöttek ezek a gólok, örülök neki, de ennél fontosabb, hogy mind a hat pontot megszereztük a csapattal – értékelt Mihály.