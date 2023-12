A találkozó elején feltűnt, hogy mindkét oldalon sok volt a technikai hiba, eladott labda, míg Dickey a lepattanók begyűjtésében szorgoskodott, az első három percben hármat is begyűjtött. Aztán, ha nehezen is, de berúgta a motort az Alba, és az 5. percben Jordan Barnett pontjaival próbálta faképnél hagyni ellenfelét, 5-11. Ezt követően Isiah Philmore hagyott ki két ziccert is, erre vérszemet kapott a DEAC, és Dorde Drenovac révén feljött egy pontra, 10-11. A lehető legjobbkor jött Kass Balázs és Siyani Chambers egy-egy triplája, mert ezzel visszaállt a korábbi hatpontos különbség. A folytatásban Dickey eltékozolt helyzete miatt dühöngött Alejandro Zubillaga, és érthetően még rosszabb lett a kedve, miután kétszer is kiegyenlített Andre Williamson, 19-19. A negyed ezzel az állással zárult, miután Vojvoda Dávid utolsó másodpercben eleresztett hármasa célt tévesztett.

A második játékrészt Mócsán Bálint sikeres hármasa vezette be, így hosszú idő elteltével ismét előnyben voltak a fekete-fehérek, 22-19. A feszültséget Chambers és Balogh Máté kosarai oldották, a 13. percre újfent a Fehérvár neve mellett állt a magasabb szám az eredményjelzőn, 22-25. Továbbra is az első tíz percben látott mederben folyt a játék, nagyon kellett Philmore duplája a negyed közepén, bár ezzel még korántsem voltak kinn a vízből, mert bőszen kapaszkodott a hazai gárda Edwin és Neuwirh Balázs pontjaival, 29-31. Vojvoda segített, zsinórban elért négy pontjával, és így hattal vezettek a kék-fehérek a nagyszünetet megelőző hajrában, 29-35. Ebből némileg jobban jött ki a DEAC, sőt egy triplányira meg is közelítette riválisát, a pihenőre azonban az Alba mehetett elégedettebben.

Philmore ugyan berámolt egy triplát, és egy duplát de kihagyott egy büntetőt a folytatásban, de ezzel néhány pillanatra nyolcpontos előnyt kovácsolt, 38-46. Érezhetően feljavult az amerikai játéka, minden akcióban tevékenyen részt vett, és ennek köszönhetően csapata tartani tudta a távolságot vendéglátóival szemben. Chambers kosarával lett először tíz közte, természetesen egyből jött Andjelko Mandics időkérése, 40-50. Ez hasznosnak bizonyult, mert szűkített a távolságon, zsinórban öt pontot dobott a DEAC a 26. percre. Ettől függetlenül a fehérváriak nem hagyták magukat, és Philmore középtávolija és Chambers triplájából biztos előnnyel várhatták a záró negyedet, 52-62.

Próbálta őrizni az Alba a tízpontos vezetést, dacára annak, hogy Drenovac és Erwin is mindent megkísérelte szorosabbá tenni az állást. Főleg Edwin villogott, nem véletlenül ő volt a legeredményesebb debreceni, a 34. percre fel is hozta az övéit hat pontra, 64-70. Az utolsó öt perchez érve nagy erőket mozgósított a DEAC, míg a Fehérvár a rendkívül hasznosan játszó Philmore jóvoltából arra fókuszált, hogy megmaradjon legalább két a hármasra való differencia. Jamal Buckles másképp gondolta, triplája után elfogyott az Albások levegője, 72-74. Egypontos hajúsági mínusszal nyitották a felek az utolsó percet, ám Chambers pontos hármasára Drenovac válaszolt büntetőből, és jöhetett a hosszabbítás.

A ráadást igencsak kiélezett, fordulatos csatát hozott, melyben egy kicsivel jobban összpontosított a DEAC, és örülhetett a lefújáskor.

Jegyzőkönyv:

DEAC – Arconic-Alba Fehérvár 93-92 (19-19, 17-22, 16-21, 30-20, 11-10)

Vezette: Nagy Viktor, Fodor Attila, Szilágyi Bálint

DEAC: Edwin 21/3, Neuwirth 3/3, Drenovac 21/6, Williamson 17/3, Buljevics 7. Csere: Mócsán 12/6, Buckles 11/9, Ságodi 1. Vezetőedző: Andjelko Mandics.

Arconic-Alba Fehérvár: Chambers 23/9, Kass 3/3, Barnett 8/3, Philmore 31/9, Dickey 5. Csere: Vojvoda 13/3, Balogh M. 2, Roberts 4, Takács Milán 3/3. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga.

Kipontozódott: Buljevics (36.), Buckles (43.).