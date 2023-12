Fantasztikus szezont fut a Volán eddig, a karácsonyt az ICEHL tabellájának élén töltheti Kiss Dávid együttese. Az idei sikerek egyik kulcsfigurája, Guillaume Leclerc, aki még tavaly, idény közben érkezett Székesfehérvárra. A francia támadó meggyőzte a vezetőséget, így maradt az idei szezonra is, a bizalmat pedig meghálálja, hiszen Bartalis Istvánnal nem csak a második sornak, hanem az egész csapatnak is a vezérei. Az ünnepek közeledtével megkértük a francia csatárt, kicsit meséljen a karácsonyi emlékeiről, szokásairól.

– Gyerekkoromban a karácsonyi szünet alatt a családommal és a barátaimmal gyakran eljártunk síelni, fent a havas hegyek között igazán különleges volt ünnepelni. Ami a hagyományokat illeti, családi szokás volt, hogy együtt elmentünk az éjféli misére, majd miután hazaértünk, akkor bontottuk ki az ajándékokat. Ezen kívül nálunk általában az ünnepi asztalra csiga, libamáj és pulyka szokott kerülni, természetesen a pezsgő mellett pedig a finom francia borok sem maradhatnak ki – nyilatkozta honlapunknak Guillaume Leclerc.

A jégkorongozók az ünnepek alatt sem állnak le, hiszen 2-3 naponta ilyenkor is mérkőzéseket játszik a csapat. A légiósoknak talán még nehezebb ez az időszak, hiszen távol a családjuktól töltik a karácsonyt.

– A hagyományokat így kevésbé tudom tartani, hiszen a családom nélkül töltöm az ünnepeket. Ez nem könnyű, nem igazán lehet ezt megszokni, de videóhívás és képek segítségével kicsit én is ott tudok lenni velük. A csapaton belül azonban mi légiósok általában összejövünk és közösen ünneplünk, ez idén sem lesz másképp.

Leclerc a tavalyi idényben érkezett a Hydro Fehérvár AV19 gárdájához, a csapat erősségévé vált erre a szezonra. A fehérvári idegenlégiósok általában remekül érzik magukat a városban, így természetesen megkérdeztük a francia csatárt is, hogyan érzi magát Székesfehérváron.

– Szeretek Magyarországon élni, Fehérváron és környékén sok mindent lehet csinálni. Jól érzem magam, remek a társaság a csapaton belül is, és szerencsére Franciaország sincs túl messze, így a családom és a barátnőm is könnyen meg tud látogatni. Eddig nagyszerű emlékeket gyűjtöttem itt, remélem még több is megadatik majd.