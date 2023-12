12. Mány-Bicske II. – Varga Mihály elnök: - Nekünk nehéz dolgunk volt, mert egy teljesen új csapatot, tizenhat fős keretet kellett építeni. Nem is azt mondom, hogy a két keretből, mivel a tavalyi bicskei megyei első osztályos csapatból nagyon kevesen maradtak, míg nálunk is csak nyolc játékost találunk az előző évi garnitúrából. Új edző, és új stáb került a csapathoz, és az idő rövidsége miatt sem voltunk könnyű helyzetben. Ez végül is jellemezte egész őszi idényünket, és teljesítményünket. Többségében fiatalok játszottak, akárhogy is nézzük ez is meghatározó volt, valamint a sérülések és a különböző nehézségek sem kerültek el bennünket. Alapjában véve úgy vélem, hogy a teljesítményünk alapján a megfelelő helyen végeztünk. Szeretnénk mindenképpen két-három minőségi játékost igazolni, bár azzal tisztában vagyunk, hogy télen ez nehézségekbe ütközik. Elsősorban a támadó szekciót erősítenénk, olyanokkal, akik a rutinjukkal és a dinamikájukkal tudnak segíteni a csapaton. Nagyon kevés gólt lőttünk, nincs meg a mérkőzés per gól átlagunk sem. Ez a góltalanság visszatérő probléma, ezen feltétlenül javítanunk kell tavasszal. Január első hetében el fogják kezdeni a fiúk a munkát, a szakmai stáb folyamatosan dolgozik és már az ünnepek előtt szeretné az összes edzőmérkőzést lekötni. Tudomásom szerint már három-négy meccs időpontja biztos, de összesen hat találkozót terveznek. A felkészült semmilyen akadály nem gátolja, a technikai lehetőségeink meg vannak, a bicskei műfüves pályán tud majd a csapat dolgozni. Bízunk abban, hogy elég lesz ez az idő ahhoz, hogy jobban szerepelünk tavasszal. A Téli Műfüves Bajnokságban az első csapatunk nem vesz részt, viszont a megyei másodosztályú, Mány-Csabdi együttese fog ott elindulni.

A kékben játszó Csór Truck-Trailer csapata többször megnehezítette az ellenfelek dolgát

Fotó: Kricskovics Antal

13. Csór Truck-Trailer – Csongrádi Ferenc vezetőedző: - Az első forduló után vettem át a csapatot, és ismeretlenül ugrottam bele a megyei első osztályú bajnokságba. Korábban nem ismertem a csapatokat, így aztán lényegében az őszi idény azzal a telt el, hogy az összes ellenfelet fel kellett térképezni. Ennyi idő alatt nem lehet csodát tenni, de annak örülök, hogy az ősz második felében már viszonylag jól teljesítettünk, addigra megismertük egymást a csapattal, és a játékosokkal. Voltak olyan mérkőzések, amikor komoly próbatétel elé állítottuk az ellenfelünket, azok, akik a tabella első feléhez tartoznak, azok megszenvedtek ellenünk. Az utolsó őszi mérkőzésen például a 94. percben egyenlített a Sárosd is, amely élcsapatnak számít. Móron kétgólos hátrányból felállva tudtunk győzni, a Tordas pedig óriási mázlival, két kihagyott ziccer után egy góllal tudott legyőzni bennünket. Ercsiben is vezettünk kettő nullra, és ott is az utolsó percben szerezte a győztes gólt a hazai csapat. Bízom benne, hogy ez nem mindig lesz így, egyszer minden megfordul! Volt tartásunk és az élbolyban elhelyezkedő csapatok sem vehetnek bennünket félvállról, csipegettük tőlük a pontokat. Az idény közepétől már volt olyan, hogy négy meccsen szereztünk tíz pontot! Amennyiben egy kis szerencsénk lett volna, nem túlzás még ugyanennyit gyűjthettünk volna.

A felkészüléssel kapcsolatban Bíró Zsolt elnök nyilatkozott: - Csongrádi Ferenccel három és fél hónapos megállapodásunk volt, a vele történő folytatásról, illetve az edző személyéről a héten az elnökségi ülésen fogunk dönteni. A csapat felkészülése január közepén kezdődik, a Téli Műfüves Bajnokságban elindulunk, és ezeken a mérkőzéseken kívül még egy ötnapos edzőtábort tervezünk Komáromban. Tavalyelőtt, még a megye kettőben szereplő csapattal már voltunk itt, nagyon jó feltételeket biztosítanak, napi kétszer tudunk műfüves pályán dolgozni.

Az Enying (szürke) gárdája Tordason sima vereséggel (0-4) zárt

Fotó: Kricskovics Antal

14. Enying – Mohai Norbert szakosztályvezető: - A nyári felkészülés után nagy reményekkel és nagy ígéretekkel vágtunk neki az új szezonnak. Volt néhány távozónk, de a legjobban a kapusposzt üresedése keserítette meg a nyárvégi napjainkat. Az utolsó pillanatban aztán sikerült egy hálóőrt találnunk sárbogárdi segítséggel, amit ezúton is köszönünk. Rajta kívül a Siófok környéki régióból igazoltunk két rutinosnak számító és néhány fiatalabb játékost elsősorban a középpályára. Ha csapatépítésről van szó, nincs könnyű dolgunk, hiszen teljesen amatőrök lévén, nekünk nem áll rendelkezésre anyagi forrás játékosok fizetésére. Aki egy kicsit is tehetségesebb, s kiemelkedik a mezőnyből, azonnal egy másik csapat látókörébe kerül, s egyből jobbnál jobb ajánlatokkal csábítják el tőlünk. Sajnos csak nagyon nehezen tudunk helytállni az ilyenfajta versenyhelyzetben... Szóval az ígéretek szinte egész ősszel csak ígéretek maradtak. Alig-alig sikerült pozitív, értékelhető eredményt alakítani a pályán. Ezek közé tartozik a Bodajk kötelező legyőzése itthon, illetve a Mezőfalva elleni nemvárt siker. Ugyanakkor adósak maradtunk a komoly ellenfelek megszorongatásával, és persze hatalmas pofonokba sikerült beleszaladni, többek között a Lajoskomárom vagy a Sárosd ellen. Legjobban talán a „hullámzó" kifejezés írná le az őszi teljesítményünket. Ez vonatkozik a pályán mutatott játékképre és az általános csapathangulatra is.

Sajnos nem tudom azt mondani, hogy derűs tavasz előtt állunk. Nehéz lesz a felkészülés szakmai és menedzselés szempontból is. Komoly taktikai változtatásokra lesz szükség, valamint növelni kell az edzések látogatottsági szintjét. További játékosok igazolására lesz szükség, hiszen nagy valószínűséggel lesz téli távozónk. Hamarosan kezdődik az edzőmérkőzések és a téli műfüves torna időszaka ahol a tavalyi szezonhoz hasonlóan, most is sok-sok fiatalnak szeretnénk játéklehetőséget biztosítani.

15. Bodajk SE – Kovács Zoltán elnök, vezetőedző: - A csapat teljesítményéről a tabellán elfoglalt helye, és a megszerzett pontok száma mindent elmond. Nagyon sok oka van annak, hogy itt végeztünk, kezdve azzal, hogy nyáron egy fiatal, de egy jó összetételű keret jött össze, amelyről azt gondoltuk, hogy az új edző irányításával előrébb fogunk végezni, mint a tavalyi szezonban. Sajnos nem így lett. Annak ellenére, hogy az első mérkőzések jól sikerültek, illetve a Fejér Megyei Kupában is még talpon vagyunk, feltétlenül pozitív volt. Közben voltak játékosok, akik az utolsó pillanatban, a bajnokság kezdete előtt cserbenhagytak bennünket, pedig addig megkapták a lehetőséget és stabil tagjai voltak a csapatnak. Néhány forduló után utolértek minket a sérülések, és ez a fiatal társaság nem tudta a negatív eredményekkel zárult mérkőzéseket feldolgozni, és magát túltenni. Az ötödik forduló után gödörbe kerültünk, és az ezt követő borzasztóan rossz szériát leginkább a rutintalanságra lehet fogni. A képességeink annál sokkal jobbak, mint amit a helyezés mutat. Nem tudtunk igazán felállni a padlóról, mert nem volt meg hozzá a kellő erő. A folytatásban már a lelkesedés és a motiváció is kezdett alábbhagyni, a nyolcadik-tizedik forduló táján szétesett belülről a gárda, amelynek egyenes következménye lett, hogy nem tudtunk javítani a helyzetünkön. Muszáj, hogy legyenek változások a keretben, aki ismer engem az tisztában van azzal, hogy én nem arról vagyok híres, hogy bármit is feladnék. Ezt sem fogom így hagyni! Nagyon sok változtatás kell most eszközölni, ahhoz, hogy a tavasz ennél sokkal, de sokkal jobban sikerüljön. Átigazolási terveink eddig is voltak, most beindult a gépezet, megtörténtek a kapcsolatfelvételek azokkal a játékosokkal, akik a listán szerepelnek. Hat-nyolc játékost mindenképpen szeretnénk igazolni, többnyire fiatal labdarúgókat, akiknek még rangot jelent a megyei első osztályban pályára lépni, és ezért mindent meg is fognak tenni. Mivel korán kezdődik a bajnokság, január második hetében el kell kezdenünk a felkészülést. Négy-öt edzőmérkőzést tervezünk, bár ebben a téli időszakban nem könnyű, közülük három már le van kötve, de a továbbiakra még partnereket kell találnunk. A Téli Műfüves Bajnokságban idén nem veszünk részt, össze kell raknunk a csapatot, de az elképzelhető, hogy az U19-es csapatunkkal benevezünk. Ezzel kapcsolatban örömünkre szolgált, hogy néhányan már a felnőtt csapatban is pályára léptek és nem okoztak csalódást. Ez feltétlenül biztató lehet a jövő szempontjából!