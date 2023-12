Az országos bajnokságokat kiemelkedő eredményekkel záró fit kides lányok 7 ország 816 versenyzője között bizonyíthattak az Európa Kupán. A Cseh Viktória, Csegezi Csenge, Farkas Zselyke, Gaál Abigél, Imre Dóra, Kozák Nikolett és Lórodi Liza alkotta csapat Race című produkciójával a dobogó harmadik fokára állhatott fel, míg egyéniben az elsőosztályú versenyzők között a már rutinosnak számító Imre Dóra ezüstérmet szerzett. Mindezek mellett „B” kategóriában Bednarik Luca 6., „A” kategóriában Farkas Zselyke pedig 9. helyen végzett. De: mi fán terem a fit kid?

Talajtorna, aerobik és tánc

- A fit kid ötvözi a talajtorna (akrobatikus és lazasági elemek), az aerobik (ugrások és erőelemek), és a tánc elemeit. Ez adja meg az egyediségét, és ez teszi lehetővé, hogy nagyon sokoldalúan fejlesztő mozgásforma legyen. Versenyeket 6 éves kortól 18 éves korig tartanak és bár az utóbbi időben már van senior kategória is – ebben az esetben persze nem idősekről, csak 18 év felettiekről beszélünk -, ebben csak kevesen indulnak – magyarázta Major Gábor, az Albafit Fit Kid egyik edzője, miközben a másik tréner, Lővei Mária – Major Gábor felesége – a teremben már megkezdte a gyerekekkel a bemelegítést a Széphő Honvéd utcai székházának nagytermében. Gyorsan megtudom azt is, hogy itthon a Dunántúlon összesen három fit kid szakosztály működik Komáromban, Veszprémben és Fehérváron, míg Kelet-Magyarországon jóval több helyen lehet fit kidezni. Összességében nézve azonban nem sok településen választhatják a lányok – nálunk jellemzően ők űzik – ezt a sportot. A fit kides lányok egy része 18 éves koruk után aztán fitnesz versenyzőként folytatja, amihez ez a sport jó alapokat nyújt.

A nemzetközi rutin már megvan

A dunaújvárosi gyökerekkel és tornász múlttal rendelkező házaspár 12 éve kezdett fit kidet oktatni Székesfehérváron. – Azért nem tornát, mert az egy speciális hely-, és szerigényű sportág és mivel Fehérváron a tornának nincsenek gyökerei, tornára alkalmas csarnoka sincs – árulta el a szakember, aki azt is elmondta, az idei fehérvári fit kid sikerek nem okoztak nagy meglepetést, hiszen az elmúlt években több nemzetközi versenyen is szerepeltek a lányok. Szőnyegre léptek többek között Izlandon, Írországban, Olaszországban és Spanyolországban és minden alkalommal érmekkel tértek haza. Igaz, a legfényesebb továbbra is hiányzik a gyűjteményből. Ám a tréner szerint a most ezüstérmet szerző Imre Dóra jövőre esélyes lehet az aranyéremre.

Az Európa Kupán bronzérmet szerzett dance free csapat

Fotó: Alba Fit Kid

És mit kell teljesíteni? A fit kid versenyeken indulhatnak egyéniben, duóban, trióban, kiscsapatban (4-6 fő) és nagycsapatban (max. 8 fő). A feladat egy korosztálynak és kategóriának megfelelő hosszúságú, zenére készült koreográfia bemutatása, amelynek bizonyos kötelezően választható elemeket kell tartalmaznia. A gyakorlat elemei négy elemcsoportból kerülnek kiválasztásra: lazasági-, erő-, és akrobatikus elemek, valamint ugrások. A versenyeken a tartalom, technika és művészeti részpontszámok összege adja a végpontszámot. A fit kid mellett a tavalyi évtől kezdve létezik az úgynevezett dance free – magyarul akrobatikus tánc -, amiben akár 12 fős csapatok is versenyezhetnek. Ez az ág látványosabb és nincsenek benne erőelemek, inkább a tánc dominál. A fentebb már említett, Race című produkciót bemutató lányok ebben a kategóriában szereztek bronzérmet Spanyolországban.

Igazán „nőcis” sport

- A fit kidet a magyarok találták ki, évekig vertük is a nemzetközi mezőnyt, ám idővel a déli nemzetek, főleg a spanyolok, felzárkóztak. Temperamentumuk, tánctudásuk, a koreográfiáik szinte verhetetlenné teszi őket, ráadásul ott a fiúk is fit kideznek – árulta l Major Gábor, akitől azt is megtudtuk, Európában 8-9 olyan ország van, ahol létezik fit kid. Ezért is van, hogy „csak” Európa Kupát és nem Bajnokságot rendezhetnek a sportágban. A fit kidező nemzetek száma azonban nő, tavaly a bolgárok is beléptek a sorba.

A fit kid látványsportnak sem utolsó

Fotó: Alba Fit Kid

A felkészítés óvodás korban kezdődik, ahol már igyekeznek kiválasztani az ügyesebbeket. És hogy milyen adottságokkal érdemes ebbe a sportba belevágni? – A legfontosabb a hajlékonyság, amit kicsi korban még lehet növelni, de az ugrások miatt számít a ruganyosság és a rugalmasság is. Ugyanakkor kell az erő, ami viszont fejleszthető. A táncos elemek miatt pedig szükség van ritmusérzékre. Nincs azonban olyan gyerek, aki minden téren kitűnő adottságokkal rendelkezik – mondta Major Gábor, aki zárásként hozzátette, a fit kid igazán „nőcis” sport, egyben művészet, amiben a lányok szebbnél szebb, csillogó ruhákban, kisminkelve mutathatják meg a versenyeken, mit tudnak.