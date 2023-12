MÁV Előre-Foxconn – FATUM-Nyíregyháza 3:0 (22, 22, 24)

Székesfehérvár, 62 néző

Vezette: Mezőffy Zsolt, Varjasi Melinda

MÁV Előre-Foxconn: Dvoracek 18, Andersson 7, Vacsi 8, Markovic 10, Matos, Michalewicz 2. Csere: Tóth J. (liberó), Szabó L., Király-Tálas. Vezetőedző: Lukasz Przybylak.

FATUM-Nyíregyháza: Jeremic 2, Kocic 20, Lászlop 6, Carabali 11, Galvao 1, Szabó L. 7. Csere: Tóth F. (liberó), Antivero 5. Vezetőedző: Tomás Varga.

A címvédő Vasas Óbuda, majd a DVTK elleni összecsapást követően újabb nehéz csata következett a fehérváriak a számára, akik a pontvadászat nyitánya óta csak az angyalföldiekkel szemben veszítettek. A nyírségiek viszont meglepően hullámzó teljesítménnyel rukkoltak ki eddig, elmúlt három mérkőzésüket vereséggel zárták.

Remekül kezdett a Loki, 7:0 után szerezte első pontját a Nyíregyháza, amely későbbiekben is csak futott az eredmény után. 12:6-nál volt az első olyan vendégtámadás, ami kifogott a jól védekező hazaiakon. Majd kiegyenlítetté vált a játék, és fokozatosan próbálta ledolgozni hátrányát a szabolcsi alakulat. 16:13-nál került lőtávolon belülre először a MÁV Előre-Foxconn, amely érthetetlen módon megtorpant. Sőt, egy pontra megközelítette ellenfélét a látogató, de Maiai Dovarcek pontos ütése ekkor még meggátolta az egyenlítésüket. Érezvén a veszélyt összekapták magukat a kék-fehérek, és pillanatok alatt 21:17-re vezettek, és ebből hármat megőriztek a végére is.

A második szettre „ért be” a FATUM busza a VOK-ba, 1:4-re is vezettek, és ezt a távolságot megpróbálták állandósítani, sőt növelni, 3:8. Lukasz Przybylak nem véletlenül kért időt, és vehemensen magyarázott lányainak. Mindenesetre jótékonyan hatott ez a rövid szünet, mert valamelyest javított pozícióján a Loki, bár még nem voltak kinn a vízből, 7:9. Az egyenlítő találatot aztán egy hosszú labdamenetet követően Linda Andersson ejtése jelentette, 10:10. A folytatásban fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd 15-nél először átvette a vezetést a MÁV Előre, 15:14. Jól sikerültek a fehérvári blokkok, és úgy tűnt, hogy a védekezés is összeállt. 18:18 után újra a szabolcsiak nyithattak, és zsinórban két pontot szereztek, úgy, hogy Andersson fejét eltalálva szinte kiütötték a svéd centert. Továbbra is pontot pont követett, és ebből a „flúgos futamból” újfent a hazai csapat jött ki jobban, tegyük hozzá, megérdemelten.

A harmadik játszma nyírségi előnyökkel indult, de ezután kiegyenlítetté vált, és hol az egyik, hol a másik csapat vezetett. Így ment ez egészen 16-ig, amikor hosszú idő után először lett két pont a FATUM javára. Megkísérelték mindezt megtartani, de a Fehérvár 23-nál utolérte őket, kiharcolta a meccslabdát is, és Pallag Ágnes labdája végül eldöntötte a párharcot.