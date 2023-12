Már az, hogy idáig eljutott a Dávid Zoltán vezetőedző által dirigált kék-fehér legénység kis túlzással tündérmesébe illő, ám egy héttel ezelőtt a spanyol kisváros, Teruel csapata elleni csatában meg kellett hajolniuk a nagyobb tudás előtt. A hispán pontvadászatban jelenleg a 6. helyen tanyázó Pamesa Teruel sima, 3:0-as győzelmet aratott a Pabellon Muncipal Los Planosban. A három szett közül némileg az utolsóban nehezítette meg a házigazdák dolgát a Loki, amely a korábbi összecsapásokban mutatott játékkal ellentétben kissé visszafogott volt. Ezt Dávid Zoltán is kifejtette értékelésében:

- A Pamesa mindenben jobb volt ezen a napon. Támadásban, szervában, védekezésben is stabilan hozták a pontokat. Nem tudtuk velük felvenni a versenyt. Nem voltunk képesek kontrollálni a mérkőzést. Rohantattuk, rengeteg hibával játszottunk, amit kíméletlenül kihasználtak. Most a visszavágóra kell koncentrálnunk. Egy 3-1-es hazai győzelem esetén az aranyszettben bármi megtörténhet. Sokkal több van ebben a csapatban, mint amit ma mutatott. Ez lehet, hogy azért van, mert az ellenfelünk világklasszis szinten játszott, de lehet, hogy azért, mert rossz napot fogtunk ki. – mondta a szakember a találkozót követően.

Kétségtelen, hogy a kulcsemberek közül feltűnt, hogy Pesti Marcell egyáltalán nem szerezett pontot, és a pontgyáros Redjo Koci is csak öt ponttal gazdagította a statisztikát.

Ellenfelük az elmúlt hétvégén a kieső, 11. helyen álló Voley Palma ellen győzött kínkeservesen 3:2-re, míg a magyar Extraliga tavalyi ezüstérmese nem lépett pályára, hanem készült a mindent eldöntő megmérettetésre.

A MÁV Előrének figyelnie kell az ellenfél meghatározó játékosaira, így az „odavágón” 13 pontot elérő spanyol válogatott szélső ütő Emilio Ferrández Molesre, valamint 11 pontos argentin válogatott Mauro Zelayeta játékára.

- Nincs veszteni valónk ezen a mérkőzésen, úgyhogy mindent be fogunk vetni. Ezúttal az ellenfelünkön van a nyomás, mögöttünk pedig a hazai közönség, amely az eddigi összecsapásokon is nagy erőt adott nekünk. Ha olyan bátran és koncentráltan tudunk játszani, mint az Amstetten vagy a Näfels elleni idegenbeli mérkőzéseken, akkor bármi lehetséges. Már az is nagy teljesítmény, hogy az első nemzetközi szezonunkban eljutottunk idáig, így bármi is lesz az eredmény, emelt fővel távozunk majd a pályáról. Egyet megígérhetek, a srácok csütörtökön minden erejükkel a továbbjutásért fognak harcolni. – tette hozzá a MÁV Előre-Foxconn vezetőedzője.