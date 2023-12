Molnár Dániel hármasa adta meg az alaphangot a listavezető és a hatodik helyezett csatáján. Nem igazán találta a Nagykőrös az első percekben az utat a fehérváriak gyűrűje felé, a házigazdák hét perc alatt csak 4 pontot engedélyeztek a látogatóknak. Ellenben dobtak 13-at, amit a félidő hajrájában még 17 egységgel fejeltek meg. A koronázóvárosiak magabiztosan, egy híján húsz pontos differenciával nyerték meg az első negyedet, extra dobóformájuk a továbbiakban is megmaradt. A 13. percben már 38-14-re vezettek, a második negyed derekán volt egy stagnáló időszak, de utána megint beindult a kosáreső, a vendéglátók 53 pontnál álltak meg a nagyszünetben. Magabiztosan dobtak a fiúk bentről (66%) és kintről (47%) is, biztosnak tűnt, hogy a gárda eléri a százat a mérkőzés végére. A különbség az első félóra zárása előtt nem nőtt tovább, aztán harmadik negyed végén tovább nyílt az olló, erről leginkább Kuttor Gergő és Molnár Dániel tett. Az utolsó tíz perc 82-47-es állásról indult, a vendéglátók századik pontját Simon Benedek szerezte, a hazaiak a dudaszó pillanatában 111-nél jártak. Az együttesből heten is elérték a kétszámjegyű teljesítményindexet, legjobban a Kuttor Gergő (19 pont, 6 lepattanó, 28 VAL), Szalczgruber Ádám (19 pont, 27 VAL), Molnár Dániel (20 pont, 5 lepattanó, 23 VAL) teljesített.

Dávid Kornél KA–Nagykőrösi Sólymok KE 111-71 (30-11, 23-19, 29-17, 29-24)

MKOSZ Edzőközpont, vezette: dr. Magyari, Földesi, Csák (Herczeg)

DKKA: Simon B. 14/6, Molnár D. 20/15, Kuttor G. 19, Szabó Zs. 12/3, Kis R. 9/3. Csere: Szalczgruber Á. 19/15, Somogyfoki P. 5/3, Büki B. 5/3, Keller V. 6, Szalczgruber Zs. 2 (Hegedűs K.). Vezetőedző: Dzunic Braniclav

A hazaiaknál Szalczgruber Ádám végig magabiztosan játszott, 19/15 ponttal jelentkezett.

- Jól mentek a kinti dobások, valamint a befutásokkal és a lepattanók megszerzésével sem volt gond. A megszerzett labdákkal gyorsan indultunk, ez hozta meg a nagyarányú, megérdemelt győzelmet.

Dzunic Branislav, a fehérváriak trénere érthetően elégedetten értékelt a találkozót követően.

- Jól kezdtünk, elsősorban a védekezésünk volt rendben, a támadásban megtaláltuk a ritmust, jó dobóhelyzeteket alakítottunk ki. Úgy játszottunk, ahogy az a Iistavezetőtől elvárható.