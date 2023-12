Pustertal Wölfe –

Hydro Fehérvár AV19

2-3 (0-0, 1-1, 1-2)

Brunico, Intercable Arena Bruneck, 2687 néző. Vezette: Piragic, Rezek.

Pustertal Wölfe: Bernard – Stanton, Atwal 1, Hannoun, Schofield, Akeson – Kasastul, Messner 1 (ee), Mantinger, Ikonen, Morley – Glira, Ege, Andergassen, Sill, Petan – Althüber, Öler, Deluca, Berger, Hasler. Vezetőedző: Tomek Valtonen

Hydro Fehérvár AV19: Roy – Falus, Campbell (1), Vértes, Hári 1, Kuralt (1) – Stipsicz, Robertson, Leclerc, Bartalis, Terbócs – Csollák M., Atkinson, Magosi, Németh K. 1(ük), Mihály Á. 1 – Blasko, Ambrus Cs. Vezetőedző: Kiss Dávid

Kiállítások: 8 ill. 10 perc

Kapura lövések: 28-30

A kora délutáni kezdés és a hosszú buszút miatt nem tudott edzeni a Volán a brunecki fellépés előtt, de ettől nem szeppent meg a több meghatározó játékosát is sérülés miatt nélkülöző Kiss Dávid. A magyar tréner alakulata kiegyenlített első harmadot produkált Dél-Tirolban, majd a második periódus hetedik percében vezetést szerzett. Anze Kuralt passzából Hári János volt eredményes. Az ICEHL középmezőnyében menetelő Pustertal Wölfe gyorsan rendezte sorait és kisvártatva válaszolt is. Stipsicz Bence alig hét másodpercet ült a büntetőpadon, mikor Messner gólra váltotta az emberfórt, 1-1.

A záró játékrészben is ki-ki harcot vívtak a felek, s nagyon úgy tűnt, hogy nem is bírnak egymással. Aztán az 58. percben Campbell és Mihály Ákos együttes erővel szereztek korongot a saját kékvonaluk közelében, megindult a magyar csatár, akit a ketrec előtt csak elkaszálni tudtak, de zseniális mozdulattal, estében mégis felvarrta a jobb felsőbe a korongot, 1-2. A Pustertal levitte kapusát, létszámfölényben támadt, de Németh Kristóf a palánk mellett pakkot lopott, s máris küldte az üres kapura. Bement, s ez döntőnek bizonyult, mert ez a gól kellett a győzelemhez, hiszen fél perccel a vége előtt Atwal szépített, 2-3.

A Hydro Fehérvár AV19 utóbbi öt meccsét megnyerte, s így az ICEHL élén tölti a válogatott program miatti nemzetközi szünetet.