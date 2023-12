Pamesa Teruel – MÁV Előre-Foxconn 3:0 (14, 18, 21)

Teruel, Pabellon Muncipal Los Planos, 1200 néző

Vezette: Sébastien Jacob (francia), Vladimir Simonovic (szerb)

Pamesa Teruel: Ferrández Moles 13, Fresquet Barcelo 6, Zelayeta 11, Vildosola 9, Telles Rodriguez 9, Lorente Camacho 4. Csere:Gamiz (liberó). Vezetőedző: Maxímo Torcello

MÁV Előre-Foxconn: Eke 4, Szabó V. 2, Janke 7, Tomanóczy B. 5, Pesti, Koci 5. Csere: Takács M. (liberó), Fazekas 12, Dileo 1. Vezetőedző: Dávid Zoltán

Minden kétséget kizáróan eddigi legnehezebb párharcára készült a MÁV Előre- Foxconn együttes a CEV Challenge Cup-ban. Igaz már az is emberfeletti volt, amit a kék-fehérek az utóbbi hónapokban letettek az asztalra ebben a sorozatban a magyar bajnokság, és a MEVZA Közép-európai Ligában. Nem bíztak semmit a véletlenre a fehérváriak, idejekorán megérkeztek Aragóniába, a 36000 lakosú Teruel tartomány fővárosába. Dávid Zoltán vezetőedző az összecsapás előtti napon szabadtéri edzést vezényelt a fiúknak, akik láthatóan élvezték a mienknél enyhébb spanyolországi telet.

- A játékosok frissek, motiváltak. Alig várják a mérkőzést. Természetesen győzni jöttünk Spanyolországba, nem is lehet más a célunk. Úgy gondolom, hogy a Teruel hasonló szinten van, mint mi. Fegyelmezetten kell játszanunk és ki kell, hogy küszöböljük azokat a hibákat, amik általában becsúsznak. – fogalmazott a találkozó előtt a szakember.

A házigazdák jelenleg a spanyol SuperLiga hatodik helyén tanyázik 11 játéknap után, közel ötven százalékos mérleggel. Mindenesetre jobban elkapta a fonalat a Pamesa Teruel, és aránylag rövid idő alatt 11:2-es előnyt az argentin Mauro Rafael Zelayeta vezérletével kovácsolt a találkozó elején. Majd kisvártatva már kialakult a tízpontos különbség is a csaptok között, 13:3. Ezt követően próbált némi lélegzethez jutni a Loki, de ez a differencia meghatározónak bizonyult a folytatásban. Eke Péter és Redjo Koci pontjai kevésnek tűntek, ám fokozatosan haladt a vendéglátó a részsiker elérése felé, 20:8. Közben igencsak belejött a szélső ütő, Emilio Ferrández Moles is, sorra érte el a pontokat, igencsak megnehezítve ezzel a fehérváriak dolgát. Nem is maradt el a hazai publikum ünneplése, miután 19 perc elteltével aránylag simán hozták az első etapot kedvenceik.

A második szett némiképp szorosabban indult, dacára annak, hogy utána ismét komolyabb előnybe került a Pamesa Teruel, 8:3. Innen kísérelte meg összekapni magát a MÁV Előre-Foxconn, és fel is jöttek mínusz háromra, 9:6-ra, majd 11:8-ra. Ez a fellángolás először úgy látszott, hogy tiszavirág életű, mert ellenfelük nem hagyta annyiban, de a Loki újfent megközelítette őket, és lőtávolon belülre kerültek, 14:12. Küzdött a fehérvári legénység, de a hispánok kihasználták a hazai pálya lélektani előnyét, és öles léptekkel haladtak az újabb játszma győzelem felé, amelyet le is zártak, ezúttal 25 perc játékidőt követően.

A harmadik játszma Fazekas Árpád pontjával kezdődött, de rövid időn belül fordítottak a spanyolok, bár ezután kiegyenlített lett a játék, és először a mérkőzésen átvette a vezetést a Loki Koci jóvoltából, 4:5. Ez lökést adott a csapatnak, és elmentek három ponttal, igaz csupán pillanatokra, mivel 9-nél utolérték őket, sőt a vezetést is átvették. Nem örülhettek azonban sokáig, mert a fehérvári együttes másodjára kicsikarta, hogy náluk legyen az előny, és ezt meg is szerette volna tartani, 11:14. Más lapra tartozik, hogy keményebb fából faragták a hétszeres spanyol bajnokok, és a hullámvasútszerű szettben újra, és újra egyenlített, ezután pedig átvette a vezetést a narancsmezes gárda, 18:16. A hajrában pedig már csak arra törekedtek, hogy megfelelő távolságban – két-három pont – legyenek vendégeik, és behúzzák a meccset.

- A Pamesa mindenben jobb volt ezen a napon. Támadásban, szervában, védekezésben is stabilan hozták a pontokat. Nem tudtuk velük felvenni a versenyt. Nem voltunk képesek kontrollálni a mérkőzést. Rohantattuk, rengeteg hibával játszottunk, amit kíméletlenül kihasználtak. Most a visszavágóra kell koncentrálnunk. Egy 3-1-es hazai győzelem esetén az aranyszettben bármi megtörténhet. Sokkal több van ebben a csapatban, mint amit ma mutatott. Ez lehet, hogy azért van, mert az ellenfelünk világklasszis szinten játszott, de lehet, hogy azért, mert rossz napot fogtunk ki. – értékelte a mérkőzést Dávid Zoltán.