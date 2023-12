Gárdony-Pázmánd NKK - Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia 26-27 (14-14)

Gárdony, 80 néző. Vezette: Simon Barna, Weinert Gergő

Gárdony-Pázmánd NKK: Kaffka - Nemes 3, Hargitai 2/1, Vernes 3, Berkes-Kaiser 10/1, Kukucska 2, Tóth- Ficsor 2. Csere: Bőle, Knauer (kapusok), Zámori, Szűcs N. 2, Bártfay 2, Hamuth, Barna. Vezetőedző: Molnár József

Orosháza: Bálint - Ludvig 5, Kovács V. 1, Zavaczki 5/4, Kostyó 1, Kenyeres 7, Rácz 4. Csere: Reszegi (kapus), Ács 3, Mikula 1, Petri, Gara 1, Péter, Jáhn, Baráth. Vezetőedző: Pásztor István

Kiállítások: 4 ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/2 ill. 7/4

Jó formába lendült a bajnoki pontvadászatot bitang rosszul kezdő Gárdony-Pázmánd NKK együttese. A kilenc forduló alatt mindössze egyetlen pontot bezsebelő tópartiak a tizedik körben a Debrecen U19-esei vendégeként gyűjtöttek újabb egységet, majd legutóbb hazai pályán idei első győzelmüket is megszerezték, a Kispestet verték három góllal. A 12. fordulóban is a forma acélosítására törekedtek a gárdonyiak, azonban az Orosháza együttesében nehéz ellenfélre leltek. A vendégek 11 meccset követően 15 pontot gyűjtve a tabella ötödik helyén álltak.

Az Orosháza azonnal góllal indított az első támadásból, s lépéselőnyét tartotta is az első percekben. A negyedik minutumban Nemes fordította meg az állást, 3-2. A 13. percben Rácz a jobb szélről egyenlített, 6-6. Azonban Berkes-Kaiser pöfögtette a gárdonyi gépezetet. Nem működött igazán az orosháziak támadójátéka, eladott labdából indulva növelte háromra fórját a Gárdony emberelőnyben. A 17. percben már négy góllal mentek a hazaiak, nem csoda, hogy időt kért az Orosháza mestere. A vendégek a fórral sem tudtak mit kezdeni, nem léptek közelebb Hamuth kiállítása alatt. Tóth-Ficsor a léc alá küldött bombával állította vissza a négygólos különbséget, 11-7. Amikor döcögni kezdett a gárdonyi offenzíva, Molnár József időt kért, s Barnát küldte fel irányítóba. Újra a szélről bontották meg a falat a tópartiak, majd ült a vendégek figurája, 13-10. A félidő utolsó öt percében kapkodó rohanásba csaptak át a felek, sok hibát vétettek. A szünet előtt a vendégek kézilabdáztak fegyelmezettebben és fel is zárkóztak egy gólra, sőt, Kenyeres Barbara egyenlített, 14-14, s a legvégén időn túli hetessel a vezetést is átvehette volna az Orosháza, de Bőle bal kézzel védte Zavaczki lövését.

Hosszú támadással és Vernes góllal kezdett a Gárdony-Pázmánd a második félidőben. Ács rögtön válaszolt, majd a rontott hazai ziccereket követően újra előnyt kovácsolt az Orosháza. Reszegi Eszter, a vendégek cserekapusa megbabonázta a tóparti lányokat, azonban Kaffka egy "hetesfogással" nem engedte meglépni a vendégeket. A 39. percben Hargitai büntetőből egalizált, 17-17. Bizonytalanabbá vált támadásban a látogató, s ezt Vernes torolta meg egy hosszú indítást követően, 19-18. Fontos momentum volt, mikor Ágoston Nóra szerzett labdát egy remek visszanyúlással, az indítás végén Berkes-Kaiser nem hibázott. 20-18-as állásnál kért időt az Orosháza trénere, Pásztor István. Azonban továbbra sem tudták átjátszani a szorossá vált hazai védőfalat, a megkaparintott labdákból indulva pedig könnyű gólokat dobtak Berkes-Kaiser Melittáék, 24-20. Nem adta fel az Orosháza, visszatért a meccsbe, s az 52. percre egy gólra dolgozta le hátrányát, 25-24. Ekkor kért időt a gárdonyi szakvezető. Ludvig egyenlített eztán a rövidre visszahúzott labdával, a tóparti lányok pedig egyre idegesebben és egyre több hibával játszottak. Öt és fél perccel a vége előtt a vendégek kértek időt, a következő percekben pedig a védőfalak működtek jól. Kukucska kapufát dobott, Reszegi pedig nagyot védett, egy minutummal a vége előtt pedig Kenyeres fordított. De volt válasza a Gárdonynak, az utolsó támadást pedig a vendégek vezethették, s az utolsó másodpercben hetest harcoltak ki. Az időn túli hétméterest Zavaczki beverte, ezzel nyert az Orosháza. Pedig a Gárdony-Pázmánd nem érdemelt vereséget.