- A szerkezetváltás nagyon sokat dobott a csapaton, négy védőről átálltunk öt védőre. Hátul stabilak voltunk, a két szélén le tudtuk "kettőzni" az ellenfelet, ha olyan szituáció volt. Előrefelé mindig bennünk volt a kraft, de az első pár fordulóban nem úgy jöttek ki a dolgok, ahogy szerettük volna. A végefelé összeszedte magát a csapat - fogalmazott a fehervarfc.hu-n Schön Szabolcs, a Vidi mindig lendületes szélsője, aki a szeptemberi szerkezetváltást követően a védő poszton kapott feladatot. - Korábban is játszottam már ilyen pozícióban, de nem gondoltam volna, hogy hosszútávon is tudnék standard kezdőként teljesíteni. De úgy látom, hogy bejött, a mester bízott bennem és ez volt a legfontosabb. Örülök, hogy tudtam segíteni a csapatot. Tavasszal több mérkőzést játszunk idegenben, de úgy érzem, hogy a csapat már megtanult nyerni a Sóstótól távol is. Nagyobb önbizalommal tudunk kimenni idegenben is a pályára, tudja a csapat, hogy mit szeretne játszani. Magabiztosak vagyunk elől is és hátul is.

Schön Szabolcs arról is mesélt, hogy miként tölti az ünnepeket, s hogy mi motiválja igazán.

- A karácsonyt családi körben töltöm, nekem ez ilyenkor nagyon fontos. Kikapcsolódom kicsit, aztán január elején kezdődik a munka. Őszinte leszek: nekem az álmom, hogy az Eb-n szerepelhessek. A második Európa-bajnokságom lenne. Sokat és jól kell játszani ahhoz, hogy számításba vegyen a kapitány. Az elmúlt időszakban szerintem tudtam ezt hozni a bal szélső védő pozícióban. Teszem a dolgom edzésen és mérkőzésen is, a jövő története a válogatottság.