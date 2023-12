A klub honlapja számolt be Kalmár Zsolt állapotáról. A középpályást meg kellett műteni.

„Kalmár Zsoltnál az ismételt vizsgálatok a korábbi lágyéktáji sérülés műtéti ellátását tették szükségessé. A beavatkozás kedden sikeresen megtörtént, Kalmár felépülése előreláthatólag több hónapot vesz majd igénybe” - idézte a klubhonlap dr. Kovács Tibor Dávid csapatorvos szavait.

Ebből nem derül ki, hogy Kalmár mennyi időre dőlt ki, de könnyen lehet, hogy veszélybe került az Európa-bajnoki szereplése is. A Vidi játékosa még a műtét előtt tekintett vissza az fehérváriak szereplésére.

– A csapat összeállt és egy nagyon jó utolsó hét-nyolc fordulót tudtunk futni. De ezen én nem lepődtem meg, hiszen már az elején megmondtam, hogy azzal a céllal érkezem, hogy egy nagyon jó csapatot kell kialakítanunk, és az első öt között kell végeznünk. Ez most jelenleg meg is van – fogalmazott Kalmár Zsolt a fehervarfc.hu-n. – Olyan összhang alakult ki az öltözőben, amivel meg tudjuk nyerni a meccseket. Persze ehhez hozzájárulnak az edző taktikai utasításai és a váltásai. Látszik, hogy minden meccsen fejlődünk és jó focit akarunk játszani. Remélem, hogy tavasszal ugyanílyen formában vágunk neki a meccs-sorozatnak. Tavasszal többnyire idegenben kell mutatnunk azt a bátor játékot, amit az ősszel hazai pályán. Meccsről-meccsre kell haladnunk, s majd a szezon végén meglátjuk, mire lesz elég. Nagyszerű érzés volt számomra, hogy újra ott tudtam lenni a válogatottban. Főleg úgy, hogy Eb-kijutással is járt. Nagyszerű idényt zártunk, jó focit mutattunk minden mérkőzésen. Arra készülünk, hogy az Eb-n is nagyot alkossunk. Minél előbb vissza szeretnék térni a pályára.