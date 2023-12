Listavezetőként várta osztrák túráját a Volán, ezen kívül pedig örömteli hírként hatott, hogy a sok sérült közül néhányan visszatérhettek, így Nilsson, McGauley, Leavens és Fournier is ismét korcsolyát húzhatott. Sajnos ugyan Ambrus Gergő felépült sérüléséből, de ezúttal betegség miatt nem állhatott Kiss Dávid szolgálatára, hasonló okból Terbócs István sem lehetett ott a jégen a társakkal. A kissé késve kezdődött találkozón nagy nyomást helyezett már az első pillanatól fogva a Pioneers kapujára a Fehérvár, záporoztak a lövések Madlener felé. Az első haza kísérletre majdnem három percet kellett várni, ekkor Kirichenko tűzte rá a kékről, Horváth azonban résen volt, ahogy Spannring közelijénél is. Egy kivédekezett emberhátrány után öt az öt ellen ismét a vendégek voltak fölényben, ám hátul egy figyelmetlenséget követően a Vorarlberg került előnybe. Egy védelmi rövidzárlatot követően Owre ugorhatott ki, a csatár pedig nem tette meg azt a szívességet, hogy kihagyja a ziccert, kicselezte Horváthot és fonákkal a kapuba emelt, 1-0. Bartalis kezében volt az egyenlítés, egy elhozott buli után kapásból lőtte el a rövid felső felé, de Madlener bravúrral fogta.

A második harmad is hasonló mederben folytatódott, ahol az első abba maradt, a Volánnál volt többet a pakk, de az osztrákok ellentámadásai is életveszélyesek voltak. Aztán néhány perc elteltével egyre jobban felbátorodtak a hazaiak, a Fejér vármegyeiek játéka pedig picit szétesett, sokszor csak Horváthon és a csatárokon múlott az újabb gól. Ebben az időszakban videóztak is a bírók, szerencsére a korong nem haladt át a gólvonalon. A játékrész közepén Leclerc nagy lehetősége szakított meg egy jó néhány perces fehérvári „csendet”, Madlener védeni tudott. Éledezni látszott a Volán, és ennek meg is lett az eredménye, 8:48-cal a szünet előtt Hári kerülte meg a kaput és a röviden Madlener lábai között a hálóba helyezte a pakkor, 1-1. Ha egy üzlet beindul, három perccel később Mihály, Magosi és Bartalis játszott össze szépen, utóbbi pedig kilőtte a bal felsőt, 1-2.

A záró etap elején erősített a Volán, be akarták vinni Háriék a könnyebbséget jelentő harmadik találatot, de nem sikerült. Ezt követően hullámzóbb volt a játék, hol az egyik, hol a másik csapat tudta beszorítani a másikat, a két kapus, Horváth és Madlener remekelt. A harmad közepén Owre gondolt egyet, megkerülte a kaput, de a hosszúra próbálta visszalőni, kapuvas lett az akció vége. Öt perc volt vissza a találkozóból, amikor lezárhatta volna a meccset a Fehérvár egy kontárból, Vértes indult meg Mihállyal az oldalán, majd utóbbi a lendületből érkező Stipsicz elé tálalt, de a kapus fogta a próbálkozást. 57 másodperc hiányzott ahhoz, hogy kihúzzák a vendégek, de nem sikerült, Kirichenko távoli lövésébe ért bele rosszul egy fehérvári ütő, 2-2. A ráadásban két és fél perc telt el, amikor is Hári ugorhatott ki egy védővel a nyakában, a magyar csatár azonban megoldotta a feladatot és magabiztosan értékesítette a ziccert, így a bónuszpont a Fehérváré lett, 2-3.

Pioneers Vorarlberg – Hydro Fehérvár AV19 2-3 (1-0, 0-2, 1-0, 0-1) – hosszabbítás után

Feldkrich, 1518 néző. V.: Nikolic, Ofner, Fleischmann, Sparer.

Pioneers: Madlener – Kirichenko, Pallestrang, van Nes, Owre 1, Pastujov (1) – Bull, Petersson, Oden, Maver, Woger – Rinbacher, Korecky, Macierzynski, Lebeda, Metzler – Zitz, Spannring, Wernicker, Maier. Vezetőedző: Dylan Stanley.

AV19: Horváth – Campbell (1), Fournier, Magosi, Hári 2, Kuralt (2) – Robertson, Stipsicz, Leclerc, Bartalis 1, Mihály – Nilsson, Atkinson, Vértes, McGauley, Leavens – Falus, Németh, Ambrus Cs. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 0, ill. 2 perc.

Kapura lövések: 30-35.