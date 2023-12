Immáron a 15. fordulónál tart az NB I., a csapatoknak még két mérkőzésük van vissza a téli szünetig. A középmezőny sűrű, a harmadik Fehérvárt és a kilencedik Újpestet mindössze négy pont választja el egymástól. 24 egységet gyűjtött eddig a Puskás Akadémia is, ha Hornyák Zsolt együttese a dobogón szeretné tölteni az ünnepeket, akkor bizony két győzelemmel kell zárnia az őszt. Ez viszont nem lesz könnyű feladat, pénteken a Kecskemétet fogadja a PAFC, míg a 16- fordulóban a Mezőkövesd látogat majd Felcsútra. A Puskás és a KTE ebben a bajnokságban egyszer már randevúzott egymással, akkor a lila-fehérek haza pályán nyertek 4-1-re. Egyik gárda sincs kiugró formában, az elmúlt két mérkőzésükön egy-egy döntetlen és vereség a mérleg. Érdekesség, hogy mióta a KTE visszajutott az élvonalba, a Puskás Akadémia nem tudott nyerni, így a Fejér vármegyeieknek nem is lehet más céljuk, mint megtörni ezt a rossz sorozatot.

– Azon leszünk, hogy mindent beleadjunk, és véget vessünk a rossz sorozatnak – úgy érzem, a Vidi elleni vereség ellenére is jó úton haladunk. Azonban az utóbbi néhány találkozónkon álmosan kezdtük a mérkőzéseket, gólokat kaptunk az elején – ezen változtatnunk kell. Ha mi szerezzük az első gólt, nem kell az eredmény után futni, nem az egyenlítésre kell fordítani minden energiánkat – nyilatkozta a PAFC honlapjának Corbu Marius. – Nehezebb feltörni a zárt védekezést, sokkal jobban szeretjük a nyíltan játszó csapatokat, mert akkor nekünk is több terünk nyílik arra, hogy focizzunk, és általában eredményesek vagyunk ellenük. De védekező stílusú csapatok ellen is nyerni kell, ami úgy lehetséges, hogy százhúsz százalékosan teljesítünk fizikálisan és mentálisan is. Erősnek kell lennünk, a saját posztján mindenkinek meg kell nyernie az egy az egy elleni párharcokat – csak így lehet sikerélményünk.