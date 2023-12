Hári vezető találatára válaszolt még a második harmadban Messner, majd az utolsó periódus nagy adok-kapokkal zárult. Csollák Márkó sérülése - Schofield a fejénél fogva rántotta a jégre - miatt már négy védővel hokizó Volán két és fél perccel a vége előtt szerzett vezetést Mihály Ákos zseniális, estében felvarrt góljával. Németh Kristóf üreskapus találata is kellett, mert az utolsó percben felzárkózott a Pustertal, 3-2.

Győzelmükkel a kék-fehérek az ICEHL tabellájának élén állnak, 28 mérkőzésen 59 pontot gyűjtöttek.

- Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, le a kalappal a srácok előtt. Nagyon büszke vagyok rájuk, mert ennyi játékossal is egy nagyon kemény mérkőzést játszottunk - értékelt a találkozót követően Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője. - Az első harmadban nem igazán történt semmi, mindkét csapat fegyelmezetten védekezett, egyik együttes előtt sem adódott túl nagy lehetőség. A második harmad inkább a kiállításokról szólt és sajnos egy újabb sérülés is ritkította a keretünket. Már elve ebben a szegmensben sok játékost veszítettünk, és ezt a meccset is nagybetűs csapatként összeállva, négy védővel befejezve nagyon fegyelmezett játékkal nyertünk. Nagyon boldog vagyok, mégegyszer mondom: le a kalappal a srácok előtt, mert hatalmasat küzdöttek.