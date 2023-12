Az első félidőben Lamin Colley találatával szerzett vezetést a Puskás, majd a fordulást követően Nagy Zsolt duplázott.

–Szép gólokat láttunk, aztán tizenegyesből is betaláltunk – kezdte értékelését Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia FC vezetőedzője. – Nagyon fontos gólt rúgtunk az elején, Corbu mélységi passza nagyon szép volt, Colley érkezett és kisakkozta az ellenfél középső védekező zónáját. Aztán a második félidőben változtattunk a taktikán, mélyebbre húzódtunk, Zsótér Donát jól szállt be, Horváth Krisztoferrel együtt veszélyes beadásaik voltak, de Markek Tamás védésével megmaradt nálunk az előny. Több teret adtunk a kontráknak, egyre veszélyesebbek lettek, Nagy Zsolt és Soisalo pedig jól használta ezt ki. Megérdemelten nyertük a mérkőzést. A Kecskeméttel mindig nehéz meccseket játszunk, két év alatt ez az első győzelmünk ellenük, úgyhogy duplán örülök.

Nagy Zsolt előbb egy remekbeszabott támadás végén 13 méterről helyezett ballal a bal alsóba, majd tizenegyesét védte a KTE kapusa, a kipattanót tette vissza a hálóba.

– Az előző fordulókban is megvolt már a lehetőségem, az Újpest ellen és a Vidi ellen is lőttem kapufát. Aki tesz érte, annak lesz szerencséje. Nekem most szerencsém lett, hiszen a tizenegyesnél visszapattant elém a labda – fogalmazott Nagy Zsolt. – Az első gólom szebb volt, szép támadás végén tudtam higgadtan kapuba találni. Az első félidőben nagyon nyomtunk, talán még rá is rúghattuk volna a másodikat, a Kecskemét kapuja előtt folyt a játék. A második félidő elején aztán Markek Tomi bravúrja kellett nagyon, hogy ne legyen 1-1. Szerintem ott volt a kulcspont, hogy a KTE akkor nem jött vissza a mérkőzésbe. A fiatalok nagyon sokat segítettek a meccs előtti napon, hogy játszani tudjunk a pályán, ezt köszönöm nekik és a pályamunkásoknak is. A dobogón szeretnénk telelni, egy meccs van hátra, már mindenki várja nagyon a végét. Meg kell tennünk mindent, hogy sikerüljön újra nyernünk itthon.