MÁV Előre-Foxconn – Club Voleibol Pamesa Teruel 0:3 (-15, -18, -21)

Tatabánya, Multifunkciós Sportcsarnok, 950 néző

Vezette: Boris Kovac (szlovák), Cristian Eudard Botezatu (román)

MÁV Előre-Foxconn: Eke 4, Szabó V., Janke 4, Tomanóczy B. 1, Pesti 7, Koci 7. Csere: Takács M. (liberó), Dileo, Boa 1, Fazekas 2, Sebestyén 3, Szávai. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Club Voleibol Pamesa Teruel: Ferrández Moles 12, Fresquet Barcelo 6, Zelayeta 13, Vildosola 5, Telles Rodriguez 6, Lorente Camacho 1. Csere: Gamiz (liberó), Rabanete 4, Pont 2, Valino 7. Vezetőedző: Maximo Torcello.

Továbbjutott: a Club Voleibol Pamesa Teruel 6:0-as összesítéssel

Lehet ezt még fokozni? – kérdezték egymást azok a fehérvári szurkolók, akik rendszeresen elkísérték kedvenceiket a szezon eddigi mérkőzéseire? Mindenesetre a Lokinak nagyot kellett volna ahhoz alkotnia, hogy a terueli 0:3-as vereség után kiharcolja az aranyszettet. Közel egyórás játékot követően kiderült, hogy ez ezen a délutánon elérhetetlen lesz számukra.

Akárcsak az első mérkőzésen, most is jobban kezdett a spanyol együttes, és folyamatosan három-négy ponttal vezetett. Ahogy korábban, úgy most is Mauro Zelayeta és Axel Telles Rodriguez vitte a prímet a vendégeknél, de Xavier Fresquet Barcelo is pontokat tett a közösbe, és nem véletlenül húztak el 10:5-re. A kék-fehérek igyekeztek ugyan, de a távolság a két csapat között nőtön nőtt, és már 9:16-nál látszott, hogy ebben a játszmában nem lesz sok keresnivalója a MÁV Előrének, amelyben Pesti Marcell, és Christian Janke próbált faragni valamelyest a hátrányon, igaz nem sok sikerrel, mert 26 perc alatt letudták a látogatók a szettet.

Christian Janke ütése ért célba a spanyol térfélen

Fotó: CEV



A folytatásban először a mérkőzésen vezetett a Loki (3:2), bár mindez tiszavirág életűnek bizonyult, mert fordítani tudott ellenfele – igaz fej-fej mellett haladtak egészen 10:10-ig. Itt aztán rálépett a gázra a Pamesa, és pillanatok alatt négy, majd hatpontos vezetést kovácsolt, 14:20. Hasonlóan az előző szetthez innentől már nyílegyenes út vezetett számukra az újabb rész sikerhez.

A harmadik etapban is elkapta a fonalat a hispán legénység, nem bízott semmit a véletlenre, tartotta magát az előző közel egy órában látottakhoz, és ismét három, négy ponttal előrébb járt magyar riválisánál, 6:10. Szép lassan haladtak szürke-narancs mezesek céljaik elérése felé, csupán a különbség volt kérdéses, Dávid Zoltán vezetőedző pedig alkalmat adott a fiataloknak is, akik nem okoztak csalódást.

- Vegyes érzelmek vannak bennem a mai mérkőzést követően. Hiányoltam azt a fajta játékot, ami ebben a félévben jellemzett minket. Talán a srácok elfáradtak fizikálisan vagy mentálisan. Egy biztos, ez az ellenfél rendkívül erős volt. Nagyon nehéz megemészteni a vereséget, de el kell fogadnunk, hogy jelenleg a Pamesa Teruel jobb csapat nálunk. Van bennem némi hiányérzet, mert szerintem ennél sokkal többet tudunk. Ennek ellenére már a mérkőzés előtt elmondtam a fiúknak, hogy bármi is lesz az eredmény, büszke vagyok rájuk. Amit eddig a szezonban letettek az asztalra, az egy óriási teljesítmény. Az én szememben ők egytől egyig nyertesek. – fogalmazott Dávid Zoltán a találkozó után.