Az alapozás kezdetén azt mondta, hogy egy mindig harcos, és motivált csapatot szeretnél látni, ebből véleménye szerint mi az, ami megvalósult, és mi az, amiben feltétlenül fejlődni kell a folytatásban?

- A motiváció és a harcosság tekintetében nagyon jó úton haladunk, bár még ebben is van hová fejlődni. Amiben viszont nagyon sokat kell még előre lépni, hogy a csapat szinten történő megoldások tempóját magasabb fokozatra emeljük. Ezen felül a védekezés az, amit nem lehet eleget gyakorolni, valamint még a védekezés és a kapus közötti kapcsolat fejlesztése rendkívül fontos.

Meglehetősen nyögvenyelősen indult a bajnoki szereplés, dacára annak, hogy a felkészülés során egymás után jöttek a jó eredmények, és úgy tűnt, hogy is túlzással verhetetlen lesz az Alba, mi lehetett az oka a visszafogottabb kezdésnek?

- Az egyik ok, amiről én mindig is beszéltem, hogy ezek a lányok, akik most vezérszerepet töltenek be, korábban nem voltak kezdő játékosok. Ők csereként szálltak be, emellett pedig komoly sérülések voltak, amelyekből vissza kellett térniük fél, vagy éppen egy év után. Ez pedig nagyon időigényes. A nyári mérkőzések elég jól sikerültek, amikor azonban a bajnokság elkezdődött akkor egy kicsit megilletődtek voltak, és megtorpantak.

A 7. fordulóban, a Kozármisleny ellen ízlelhették meg a lányok először az idényben a győzelmet, hogy érezte, az a meccs jelenthetett egy gátszakadást is?

- Feltétlenül! Egy mérkőzést 11 góllal megnyerni hazai pályán - a többi csapat, az élen álló együttesek kivételével, 3-4 gólokkal tudta csak őket megverni - akkor úgy gondoltam, hogy megjött az a fajta önbizalom, amely szükséges ahhoz, hogy jó eredményeket érjünk el.

A Kisvárda és a Budaörs ellen viszont hihetetlen mélyről tudott felállni a társaság, és ez már egyértelműen egy egymásért küzdő csapatot mutatott, és a tabellán elfoglalt helye sem tűnik rossznak, hogy látja?

- Sajnálom a Békéscsaba és a Dunaújváros elleni mérkőzéseket, vereségeket, amennyiben ezek nem történnek meg, akkor mi most az ötödik helyen állhatnánk. Egy kicsit jobban néznénk ki, úgy érzem azonban, jó az, ahogy elindultunk, és bízom a jó folytatásban.

Szinte minden évben egy-másfél hónapos szünet jön a különböző világversenyek miatt, milyen menetrend szerint dolgozik most a csapat, mennyi pihenőt kaptak a lányok?

- A Budaörs elleni győztes mérkőzés után kaptak a lányok egy hét pihenőt, innentől aztán dolgozom velük orrvérzésig. Napi két edzést tartok emellett pedig komoly ellenfelek – Ferencváros, Mosonmagyaróvár, Vác - ellen játszunk négy felkészülési mérkőzést, mert úgy gondolom, hogy csak így lehet fejlődni, az hogy olyan csapatok legyenek az ellenfeleink 10-20 góllal verünk, annak semmi értelme nincsen. Ebből nem engedek, inkább nagy tömegekkel találkozzunk, mint kicsikkel, mert annak nem látom az értelmét. Annál is inkább, mert január közepén jön a NEKA elleni meccs, ami nekünk tényleg nagyon fontos, meg kell nyernünk.

Jelent-e bármilyen gondot a felkészülés szempontjából, hogy hárman – akik a vb-n vannak (Tatai Péter kapusedző, Tamara Szmbatjan, Kubina Molli) - hiányoznak majd a munkából?

- Érkezik közénk majd egy új játékos, akinek a neve egyelőre még nem publikus, az ő beépítése lesz itt a legfontosabb jelen pillanatban, ezen fogunk dolgozni. Tamara (Szmbatjan – a szerk.) kivételével mindenki itt van, akire támadásban számítok, kapusszinten pedig Tóth Nikolettel és Orbán Laurával dolgozunk tovább. Ezeket az apró részeket, ahonnan hiányoznak, ki tudjuk majd tömni, és nem fog problémát okozni. Nagyon remélem azt, hogy egyben tudom tartani a társaságot jövőre, és akkor már lesz egy olyan csapat, amelyik nagyon komoly célokért küzdhet. Nem lesz könnyű, mert a menedzserek, és az ügynökök természetesen bombázzák őket.

A java még hátravan a pontvadászatnak, 16 fordulót kell lejátszani, bár még nagyon messze van, de májusban például ötször kell pályára lépni, szükség van fizikailag is egy újabb alapozásra?

- Mindenféleképpen alapoznunk kell, fel kell tölteni az akkumulátorokat, mivel fiatalokról van szó ráadásul mindezt erővel kell tenni. Ez a hat hét tökéletes lesz erre, bár egy kicsit hosszú, de ez csak így fog jól működni, és hosszabb távon megtérül. Nagyon keményen szeretek edzeni és meg is követelem a kemény munkát.

Igazán mivel lenne elégedett a szezon végén?

- Én korábban is azt mondtam, hogy nagyon erős a középmezőny, nem akarok nagyokat álmodni hanem szépen szisztematikusan akarok lépkedni előre. Ott kell lenni stabilan a középmezőnyben folyamatosan, látva a lányok folyamatos fejlődését. Hangsúlyozom, egyben kellene tartani őket, és a következő évben már egy olyat produkálni, amely egy nagyobb ugrást hozhat.