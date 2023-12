VCA Amstetten NÖ (osztrák)–MÁV Előre Foxconn 0:3 (–20, –23, –20)

VCS Amstetten: Hüther 6, Barrial 2, Spring 3, Derejczyk 2, Schober 6, Krasneuski 7. Csere: Zehner (liberó), Jackman 4, Anegay 7. Vezetőedző: Tomas Galimberti.

MÁV Előre-Foxconn: Eke 3, Koci 13, Tomanóczy B. 3, Pesti 20, Janke 12, Dileo 1. Csere: Takács M. (liberó). Vezetőedző: Dávid Zoltán.

A MÁV Előre-Foxconn csapata a Challenge-kupa első körében kettős győzelemmel búcsúztatta riválisát, és ennek a mentális előnynek a birtokában léphetett pályára.

A 75 perces összecsapás második szettje hozta a legszorosabb küzdelmet, azt csak a minimális, kétpontos különbséggel tudták megnyerni Dávid Zoltán tanítványai, amely az első játszmában végig vezetve, a harmadikban pedig hátrányból fordítva győztek, így továbbra is veretlenül listavezetők a regionális bajnokságban.

- Mindig nehéz idegenben játszani MEVZA-mérkőzést olyan csapatok ellen, amelyek már sok éve indulnak ebben a sorozatban. Most a listát is vezetjük, ami nagyon nagy szó számunkra. Az Amstettent idén már harmadjára sikerült megvernünk. Az első két szettben nagyon fegyelmezettek voltunk, teljesen uraltuk a játékot, és annak ellenére, hogy a harmadik játszma elején osztrák ellenfelünk kicsit felülkerekedett, tudtunk váltani, és megnyertük az összecsapást. – értékelte a látottakat Dávid Zoltán.

A MÁV Előre-Foxconn amúgy elképesztő sorozatot produkál idén, mivel még nem szenvedett vereséget a szezonban, immár 15 mérkőzés óta veretlen, és lényegében négy fronton is harcban álló a végső győzelemért.