Pénteken kezdődött a sokak által várt Profi Kupa, amelynek győztese majd nem kevesebb, mint 400 ezer forintot zsebelhet be. Több régről ismert együttes nevezett, de találtunk az indulók között újakat is, s ahogy Juhász László főszervező fogalmazott minap „kezd feljönni egy új generáció”, és ez egyértelműen látszott a csapat névsorok böngészése közben.

A Fürge Nyuszi csoport első látásra is bomba erősnek tűnt, több tradicionális, hosszú idő óta a fesztiválon résztvevő gárda lett összesorsolva. A Villanegra csapata, amelynek a játékosállománya igen erősnek tűnt. Varga Ádám (Iváncsa KSE), Spandler Csaba (Fehérvár FC), Szolnoki Roland, Ominger Gergő (Puskás Akadémia FC), Magasföldi József (PAFC II.), a legutóbb az uruguayi Central Espanolban játszó, 42-szeres válogatott Vadócz Krisztián, Molnár Csaba (Fehérvár FC II.), Bozai Bence (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) szerepelt náluk. Az első két meccset simán lehozták, majd a korábbi kupagyőztes, dunaújvárosi Karmacsi Autó ellen viszont 1-0-ra kikaptak.

Az újvárosiak amúgy pocsékul indítottak, az Expanzió 66 Kft.-től 6-0-as vereséget szenvedtek, majd a Wonder Boys ellen azért javítottak, bár ezúttal ez kevésnek bizonyult a nyolcaddöntőhöz. Náluk is a nagypályáról jól ismert nevekkel találkozhattunk: Aradi Csaba (Iváncsa KSE), az Hodula Krisztián (korábban Ercsi Kinizsi), Ivacs Gábor (jelenleg Harta SE, korábban Ercsi Kinizsi), Kővári László (Nagyvenyim), Szili Szabolcs (korábban Baracs SE). Az Expanzió 66 Kft.-ben is csupa, a vármegyei I. osztályban jól ismert játékos rúgta a bőrt, így többek között Bencze János, Kókány Péter, Szamarasz Perikész, Andróczi Krisztofer, Matócza Dániel. A csoport élén az Expanzió 66 Kft. zárt, mögötte pedig a Villanegra lépett tovább.

A Mantaro Building csoportban régi ismerősként köszöntötték a szurkolók az ugyancsak korábbi kupagyőztes Sárépszer Kft. legénységét, melynek móri, illetve bakonycsernyei labdarúgók alkották a keretét. Varga Jenő, Tar Bálint, Tetzl Dávid, Végvári Ádám, Osgyán Máté és Oláh Dániel neve jól cseng vármegyénk labdarúgásában. Ebben a kvartettben kapott helyet a győri Bauart 2002 csapata, soraiban az AFC Csákvárt is megjárt, jelenleg pedig a Budaörsöt erősítő Tányéros Ádámmal. A négyes határon túli tagja, a Beregvidék-Beregszász meglepetésre átgázolt a Sárépszer Kft. csapatán (5-0), és ez számukra a későbbiek során meghatározó volt, mivel itt a Bauart 2002 és a Beregvidék-Beregszász lett a nyolcaddöntő mezőnyének tagja.