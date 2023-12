A Közép-európai Erősember-szervezet, a CESA női ligájának fináléjában a +70 kilósok kategóriáját a jászberényi Bordás Dorina nyerte, míg az U70-eseknél a szegedi Balogh Dóra végzett az élen.

Bordás Dorinának nem volt ellenfele, a lengő kivételével minden számban maximális pontot ért el, kétség sem férhetett nem csupán a verseny, de az idei Srongwoman-liga megnyeréséhez sem.

Bordás Dorina kamiont húz a sárbogárdi sportcsarnok előtt

Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt. /Csurgó Gábor/

A hazai közönség előtt versengő Szalai Adrienn az U70-es kategóriában volt érdekelt. Itt azonban egész évben komoly ellenfele volt a szegedi Balogh Dóra, aki üstökösként robbant be a sportágba. Balogh nem csupán a sárbogárdi viadalt, de a ligát is nyerte Szalai Adrienn előtt.

– Érdekes módon az a szám ment a legjobban, amitől a leginkább tartottam: a lengő és a koffer. Tudtam, hogy mindenképpen a legjobbnak kell lennem benne, így apait-anyait beleadtam, aminek a vége a valaha volt legerősebb időm lett – nyilatkozta a Prémium Médiának a Deli Team versenyzője, Balogh Dóra. – Elértem, amiért jöttem, meglett a forduló és az összetett első helye is, így most nagyon büszke vagyok magamra. Elsőéves strongwoman-versenyzőként a legelső versenyem kivételével mindegyik fordulót sikerült behúznom. Érzem, hogy hétről hétre javul a technikám és az erőszintem is, így jövőre még magasabbra tehetjük a lécet – mondta.

A Fejér vármegyei lány ugyan próbálkozott, de egészségi állapota is hátráltatta, nem tudta befogni riválisát. Szalainak végül nem volt reális esélye megfordítani kettejük párharcát. A sárbogárdi versenyző egy elhúzódó betegség miatt nem tudott száz százalékos teljesítményt nyújtani.

– Lassan négy hete betegeskedem, az utóbbi három hétben edzeni sem tudtam, de ennek ellenére is beleadtam mindent – mondta Szalai Adrienn, aki végül ötödik helyen zárt a sárbogárdi csarnokavató-döntőn. Összesítésben az előkelő második helyet szerezte meg kategóriájában az egész éves ligasorozatban.

Sebestyén János tanítványa hozzátette, jövőre szeretne előre lépni a nyomószámokban, valamint az idei év tapasztalatai alapján a kamionhúzó bajnokságban önállóan is elindulna, mert úgy érzi van hozzá érzéke.

– Egy éve csöppentem a sportágba, így akár elégedett is lehetnék az eddig elért eredményekkel, de úgy érzem, van még hová fejlődnöm. Sebestyén Jánossal pedig ez össze is jöhet, nála jobb edzőm nem lehetne – fogalmazott a sárbogárdi hölgy.