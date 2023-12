Telt ház volt a Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpont labdajátékcsarnokában. Ünnepre gyűlt a felcsúti műhely apraja és nagyja. A karácsony közeledtével osztják ki az Akadémia legjobbjainak járó díjakat.

„Ebben az idényben is nagy sikereket élt át az akadémia, NB I-es csapatunk és női felnőttegyüttesünk is a negyedik helyen zárt, utóbbi döntőt játszhatott a kupában, U19-es és női U17-es csapatunk pedig bajnok lett – idézi a puskasakademia.hu a kuratóriumi elnök, Mészáros Lőrinc beszédét. – Az elmúlt tizenöt év munkája, hogy három Puskás-nevelés is szerepel a magyar nemzeti csapatban, amely csoportelsőként jutott ki az Eb-re. Erőt kell, hogy adjon ez a siker, amely jelzi: fel lehet építeni egy szép karriert, be lehet kerülni a legjobbak közé. Különösen advent idején hálát kell adjunk a támogatóinknak, akik elkötelezetten segítik a Puskás Akadémiát – hangsúlyozta a kuratóriumi elnök. – Köszönöm a fiatalok munkáját, s azokét is, akik értük dolgoznak az akadémián. Idén igazi klubbá váltunk, megszűnt a párhuzamos működés, összevontuk a felnőttcsapat és az akadémia szakmai munkáját, ezzel régi vágyunk teljesült. Az elmúlt tizenöt év nem volt zökkenőmentes, ám a fejlődésünk töretlen volt, kiépült az infrastruktúránk, s a Puskás Akadémia a világ egyik legkiválóbb utánpótlásműhelyévé vált. Ez is mutatja az erőnket, s minősíti a munkánkat – köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a sikerekhez.”

Mészáros Lőrinc, Tóth Balázs klub- és akadémiaigazgató, Komjáti András tulajdonosi tanácsadó és Kiss Zoltán kollégiumigazgató tüntették ki azokat a labdarúgókat, akik a pályán vagy akár a pályán kívül kimagaslóan teljesítettek a mögöttünk hagyott esztendőben.

Az iskolapadban remeklő labdarúgók közül Borsiczky Zsófia, Erdei Zsombor, Hamvas Dorottya, Juhász Emese, Ratkai Ádám, Somogyi Ádám, Somogyi Tamás, Szabó Panna és Vadász Lara érdemelte ki az év tanulója titulust, Vajda Roland pedig 2022 után, idén is az akadémia legkiválóbb tanulója lett.

A Hegyi Márk-díjat példamutató magatartásáért kapta Gazdag Merse.

Az akadémia legjobb edzőjévé Lednitzky Andrást választották.

Az év kapusa címet (az elismerés történetében először egy női kapus) Pongrácz Ágnes érdemelte ki – a díjat a Felcsút SE egykori hálóőre, Oláh János adta át.

Az év akadémistája Dusinszki Szabolcs lett, s az idén is megválasztották az év saját nevelésű NB I-es játékosát, a fiúknál Gruber Zsombor, a lányoknál Nagy Lili vehette át az elismerést.

A 2022/2023-as idény legjobb játékosai:

Corbu Marius (NB I)

Babós Levente (NB III)

Szabari Roland (U19)

Dmitro Dmitrijev (U17)

Pál Barna (U16)

Budai Attila (U15)

Erdei Zsombor (U14)

Palakovics Laura (női NB I)

Szarvas Sára (leány U19)

Szalay Gyöngyvér (leány U17)

Cserkuti Anett (leány U15)

A 2022/2023-as idény legtöbb találatot szerző játékosai:

Artem Favorov (NB I)

Magasföldi József (NB III)

Olekszandr Piscsur (U19)

Mondovics Kevin (U17)

Shnaider Artur (U16)

Magyarics Erik, Poór Tamás (U15)

Görög Vincent (U14)

Mayer Zsófia, Diószegi Fanni (női NB I)

Tóth Zsóka (leány U19)

Nagy Nikolett (leány U17)

Oleksza Korina (leány U15)

Mészáros Lőrinc a Puskás Akadémia azon munkatársait is köszöntötte, akik több mint egy évtizede tartoznak az akadémia kötelékébe. 15 éve erősíti a felcsúti futballműhely csapatát id. Spindler József karbantartó, Kecskés Péter kollégiumi nevelő, Móri Tamás, az U13-as csapat edzője, Szabó Péter műszaki igazgató-helyettes, de díjat kaptak a Felcsúton tíz éve ténykedők is.

Az ünnepi évzárón bemutatták a Puskás Akadémia 2024/2025-ös idénytől használatos mezkollekcióját, valamint bejelentették, hogy a Puskás új fő- és mezszponzorral, az MBH Bankkal kötött szerződést.