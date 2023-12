Dunaújvárosban született és kezdett jégkorongozni, később fontos éveket töltött Fehérváron is. Közel húsz éven át volt tagja a felnőtt nemzeti együttesnek, pályafutását kilenc éve fejezte be. Edzősködni kezdett, három csapatot irányított az élvonalban, majd tavaly másfél léve, a Győr megszűnése után Hollandiába költözött a családjával, nádfedelet készítő cégnél helyezkedett el. Szerszámra cserélte a hokiütőt. A nyáron tért haza, az U20-as válogatott szövetségi edzője lett. A hazai rendezésű vb-n balszerencsés vereségek után az utolsó fordulóra maradt a döntés, a már biztos bennmaradó gallok ellen a mieink 4-0-ra nyertek.

- Nagyon fontos siker volt, hogy megőrizzük tagságukat ebben az osztályban. Egyszerű játékot kértem a franciák ellen. főleg védekezésben, amit meg is valósítottunk, aztán végre jöttek a gólok is, amivel a korábbi összecsapásokon hadilábon álltunk. A minimális célt, a bennmaradást elértük, akik kiöregszenek, jövőre már nem lesznek velünk, nyugodtan adják át a stafétát a fiatalabbaknak, hogy nem egy szinttel lejjebbről kell visszaküzdeniük magukat, hanem jövőre is itt harcolhatunk. Hogy ezeknek a srácoknak hova fut ki a karrierje, azt még nem tudni, de azt viszont igen, hogy az utánpótlás és a felnőtt hoki között hatalmas a különbség. De remélem, mindenki megállja maja d a helyét a nagyok között is.

Ladányi a nyáron tért haza Hollandiából, ahova gyakorlatilag kimenekült. Győrben megszűnt az élvonalbeli csapata, úgy érezte, el kell hagynia az országot.

- Besokalltam, nagyon sok problémával küzdöttünk, úgy éreztem, el kell hagynom a sportágamat, valamint az országot is. Nem azzal volt gondom soha, hogy edzést tervezek, vezetek, csapatot irányítok, a hokit mindig is imádtam, ám túl sok egyéb probléma adódott az utolsó állomáshelyemen. Nem azzal volt a gond, hogy a másodedzőmmel az erőnléti munkát, a kondiedzéseket is én terveztem és felügyeltem, hanem a sok, hokin kívüli hátráltató tényező viselt meg. Az járt a fejemben, vagy a hokiból lépek ki, vagy tizedikről, előbbit választottam. Gyakorlatilag elmenekültem, egy év elég volt, hogy kitisztuljon a fejem, nekem itthon, a hokiban van a helyem. Don MacAdam, a hazai szövetségi fejlesztési igazgatója hívott fel, két telefonbeszélgetés után döntöttem, csomagolok és hazatérek. Korábbi játékostársam, Vass Marci volt az U20-.as válogatott edzője, ő Brianconba távozott, vezetőedző lett a francia élvonalban, ő javasolt a kanadai szakembernek.

Másfél éven át nádtetőket készített Hollandiában, szerette ezt a munkát, a hokiütőt szerszámra cserélte.

- Kétkezi munkás lettem, amit nem szégyelltem. Nem mondom azt, hogy előzőleg öngyilkosságra hajlamos lelkiállapotba kerültem, de nem voltam rendben lelkileg. Egy barátom él a tulipánosoknál évek óta, ezzel foglalkozik, ő vázolta ezt a lehetőséget. Úgy voltam, vele, valamerre el kellett indulnom, ez lett belőle. Nádtetőket készítettünk, ez kint is luxusnak számít, ahogy itthon is, nagyon figyelnek az esztétikára, aprólékos munka. Akad, aki művészetként kezeli, nem volt különösebb gondom ezzel a melóval, azonban ahogy múltak a hónapok, egyre jobban hiányzott a jégkorong. A hétköznapok egyformán teltek, az ország kellős közepén éltünk, vége volt a melónak, a családdal töltöttem az összes szabadidőmet, hoki, vagy egyéb sporteseményre nem jártam. Aztán azt vettem észre magamon, nézem az eredményeket, követem a sportág itthoni történéseket.

Fiatal kora ellenére sikeres edzőnek számított itthon, mielőtt távozott a sportágból. „A szükséges papírok birtokában vagyok, persze nem ez számít, hogy valaki ért a játékhoz, tud bánni a gyerekekkel és a felnőttekkel. Remélem, ezen a téren nincs nagy probléma, ha van, azt igyekszem orvosolni az elkövetkező években. Debrecenben fejeztem be a hokit, kilenc éve, az U20-as csapatnál kezdtem az edzősködést, harmadik helyen végeztünk a junior bajnokság küzdelmeiben, a későbbi győztes Fehérvár búcsúztatott bennünket az elődöntőben, hatalmas csatában. Voltam beugró vezetőedző a DEAC-nál, majd a Vasas utánpótlásában dolgoztam, később a felnőtteknél. Becsúsztunk a rájátszásba, végül bronzérmesek lettünk. Az elődöntőben az alapszakaszt megnyerő Brassó ellen 0-3-ról visszajöttünk 3-3-ra, aztán nagy csatában, hetedik meccsen kaptunk ki. A többi, magyar csapat akkor már nem volt versenyben, 4-1-es összesítéssel kiestek előttünk. Aztán következett a Győr, ami nem úgy ért véget, ahogy terveztem.

Ladányi Balázs sportolói pályafutása utolsó időszakban a Debrecen együttesét erősítette

Fotó: Debreceni Hokiklub

Azt mondja, az elmúlt másfél év után remek volt hazatérni és ismét kesztyűt és korcsolyát húzni.

- A szövetség ajánlata előtt volt ajánlatom az Erste Ligában, komolynak tűnt, végül nem engem választottak. Nem is éltem bele magam, komoly volt a riválisom. Amikor aláírtam a hazai szövetséghez, jött még egy lehetőség az Erste Ligából, amit szintén megfontoltam volna, de már az U20-as csapat trénere voltam. A hoki iránti érzés az elmúlt egy évben nem múlt el, kíváncsi voltam, a korizás és az ütőfogás, a korong kezelése mennyire megy, mondhatom, minden a régi. Rövid kihagyás volt, olyan, mintha el sem mentem volna. Keveset vagyok jégen, az U0-as válogatottnál nincsenek napi edzések, járom a klubokat, az edzőkkel tartom a kapcsolatot, kérdezem, az adott játékosok hozzáállása milyen, fejlődtek az elmúlt időszakban, miben kell leginkább javulniuk. Leginkább az Erste Liga meccsein felbukkanok majd fel, nézem a húsz éven aluli válogatott játékosokat.

Amikor arról faggatom, szigorú, vagy inkább játékosbarát, elnéző edzőnek tartja magát, azt mondja, igyekszik a középutat megtalálni.

- Ha jól megy a csapatnak, mindenki boldog, minden a legnagyobb rendben van, ilyenkor az edző nagyon ért hozzá, mennyire jó vele dolgozni. Ha nem jönnek az eredmények, a gárda hullámvölgybe kerül, már nem annyira jó a helyzet, keményebb munka kell, vagy irányváltás, feszültségek jönnek, akkor kevésbe szimpatikus a nem sokkal korábban még kedvelt tréner. A bizalom fontos, játékosként is ott tudtam igazán jól teljesíteni, ahol vezérként számítottak rám. Nagyon fiatalon, 15-16 évesen a hatvan perces meccsek legutolsó szakaszában léptem jégre, amikor gyakran már 20-0-ra vezettünk. A vezetőedző általában a negyedik sorban számított rám, a harmadikba akkor kerültem, ha sok volt a sérültünk. Aztán Kercsó Árpád elkezdett bízni bennem, amiben biztosan szerepet játszott, hogy hirtelen feljavult a teljesítményem. Előzőleg többször megfordult a fejemben, hogy befejezem, mivel alig kaptam lehetőséget. Megtörtént, hogy apuval a szezon végén elmentünk Árpi bácsihoz, letettük elé a szerelést, hogy befejezem, mert így nincs értelme, hogy nem játszom, érdemes a tanulást komolyabban venni. Mert előzőleg az volt a tanulás, hogy suli után ledobtam otthon a táskát és menten edzésre, majd este fáradtan haza. Annyi erőm volt, hogy bepakoltam a másnapi tankönyveket, az órák előtti szünetben meg megírtuk a leckét. Remélem, a gyerekeim ezt nem olvassák, nem követik a gyerekkori példámat… A mester meggyőzött, hogy nem szabad befejeznem, megkapom a lehetőséget, mert tehetségesnek tart, bár ez a jégen töltött időmben nem tükröződött. Akkoriban nem sok jele utalt arra, hogy később itt karriert csinálhatok, megélhetést biztosít majd a jégkorong. Úgy gondolom, a játékosok 99 százaléka befejezte volna, ha 5-6 évig azt hallja, hogy nagyon tehetséges, de pályára nem lép, illetve alig, bárki is az ellenfél. Nyitrán játszottunk nemzetközi tornán, megkaptam a bizalmat, jól is ment, azonban a torna utolsó meccsének első harmadában elestem, eltört a bokám, a tréner vitt le a pályáról, majd a kórházba. Két hónapot kihagytam, a konditermi edzéseknek köszönhetően megerősödtem, nagy önbizalommal tértem vissza, kulcsember lettem. Zsinórban háromszor gólkirály az utánpótlásban, valamint a csapattal is aranyérmeket nyertünk. Egy ezüst becsúszott, ha jól emlékszem, Újpesten volt egy korán érő, Molnár nevű srác, akik távolról is hatalmas gólokat lőtt, az ő vezetésével a lilák egyszer megelőztek bennünket.

A kiváló csatár a válogatott mezében hatalmas csaták, sikeres világversenyek fontos szereplője volt

Fotó: MJSZ

Ladányi tíz évesen kezdett, akkor ez belefért, szerinte ez már lehetetlen, mert soha nem éri utol azokat, akik 5-6 évesen már jégre kerülnek.

- Más világ volt, más körülmények és módszerek. Kevés volt a hokis, ma már sokkal nagyobb a merítés. Tíz éven át Kercsó Árpád volt az edzőm, ő nevelte belénk, hogy képtelenek legyünk veszíteni. Ez jó, az viszont rossz, hogy képtelen vagyok elfogadni, ha legyőznek, ha otthon kártyázunk, vagy társasjátékozunk, néha képes vagyok csalni, mert nem akarok gratulálni a családtagoknak. Edzőként is nehezen viselem, ha nem az elképzeléseim szerint alakul az eredmény. Kercsó tanított meg nekünk mindent, a korcsolyázást, a botkezelést, a korongvezetést, tehát mindent. Később sok szakvezetővel dolgoztam, eleinte leginkább szlovákokkal, majd kanadaiakkal. Jött Robert Spisak, Dusan Kapusta, a válogatottban pedig a fehérváriak edzője, Jan Jasko. Ma már nem ez a stílus, de akkoriban sokat lehetett tőlük tanulni. Ő hazaszerződött Zólyomba, a bajnoki címre törő együtteshez. Hívott, el is mentem egyhónapos próbajátékra, ahol megfeleltem. Pedig rossz állapotban érkeztem, Dél-Afrikában nyaraltam, ahol nyilván nem edzettem, akkoriban nem volt ennyire feszes a munka, a nyári felkészülés, mint most. Mondta, egy hete már edzenek, amikor tudok, csatlakozzak. Dél-Afrikában el is kezdtem a melót, mindig futva érkeztem az edzőterembe, a helyiek nem is értették az egészet. Megérkeztem a HKM Zvolenhez, hét edzőmeccset vívtunk, együtt készültem az NHL-es sztárokkal, akik velünk gyakoroltak, de nyilván az előkészületi mérkőzéseken nem léptek jégre. Orosz, cseh és szlovák élcsapatokkal találkoztunk, életem kondijában voltam, közel harminc évesen. Aztán eljött a szerződés véglegesítésének ideje, azt ajánlottak, amit megkerestem itthon is, hazajöttem. A helyiek nyilván nem ezt az összeget keresték, a felkészülési mérkőzések alapján nekem volt a legtöbb gólom és gólpasszom, emiatt lényegesen jobb ajánlatra számítottam. Néha elgondolkodom, hogy hiba volt, hogy nem fogadtam el, de nem maradtam le külföldi lehetőségről, ugyanis később szerepeltem komoly pontvadászatokban, a Volánnal négy évet töltöttem az EBEL-ben, előzőleg szerepeltem két éven át Franciaországban, Brianconban, majd a fehérvári időszak után az olaszoknál, Bolzanóban.

Briancon az emlékezetesebb, egy kis klubban szerepelt a Francia-Alpokban. Fontos volt, hogy nem egyedül, lévén Szélig Viktor és Vas Márton is a gallokat erősítette.

- Az egyik legjobb edző, akivel valaha dolgoztam, a kanadai-olasz Luciano Basile állandóan ott volt a nyomomban, folyamatosan üvöltötte, hogy korizzak, előzőleg itthon erre nem kényszerítettek rá. Klubszinten biztosan nem, a válogatottban inkább. Másfél hónapjába telt, amire megértettem, mit akar, megváltoztatta a mentalitásomat. Kis költségvetésű, kis csapat volt, gyönyörű környezetben, hat megmérettetésből ötször döntőt vívtunk, mindegyiket elvesztettük. Amikor hazajöttem, ez megváltozott, Vas Marcival hazatértünk a Volánhoz, Szélig Viktor maradt, később ők győztek is finálékban. Elégedett vagyok a karrieremmel, amikor kezdtem, szinte lasszóval fogták a hokisokat. Mielőtt mi felkerültünk a felnőttek közé, a válogatott 8-0-ra kikapott Ausztráliától, ami ma már alig hihető, elképesztő mélypont volt. Mégsem bánthatjuk az elődeinket, hiszen nem voltak profik, a szabadidejüket áldozták a jégkorongra. Mi a C-csoportból jutottunk fel az A-ba, 2009-ben, Svájcban szerepelhettem a világ legjobbjai ellen. A második és harmadik feljutásnál már nem voltam jelen, előzőleg búcsúztam az aktív játéktól.