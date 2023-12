Egy áthúzódó emberelőny miatt öt a négy ellen kezdhette a harmadik harmadot a Fehérvár, Bartalis és Kuralt helyzete is kimaradt, utóbbinál sokan már gólt láttak, de csak az oldalhálóhoz ért a pakk. Egyenlő létszámban Marchetti kente fel csúnyán Fourniert a palánkra, a fehérvári bekk lent maradt és csak segítséggel tudta elhagyni a jeget. Az emberelőnyben bosszút állt a Volán, Campbell lövésébe Kuralt ért bele jól, a szlovén játékos saját maga és csapata harmadik gólját szerezte, repültek is a sapkák a mesterhármas elismeréséért, 3-1. Nyolc perccel a vége előtt Leclerc lezárhatta volna végleg a nyitott kérdéseket, azonban csuklólövése a kapuvason csattant. Hat perccel a rendes játékidő vége előtt Falus kapott két perces büntetést, jöhetett az első olasz emberelőny. Öt a négy ellen összejött a vendégeknek a szépítés, Gennaro kapáslövése akadt be, 3-2. Három perccel később megszületett a Volán szezonbeli századik gólja, Németh Kristóf ugrott ki egyedül, a fiatal támadó pedig nem hibázta el a ziccert, 4-2. A legvégén még levitte kapusát is az Asiago, de az eredmény már nem változott, zsinórban negyedik győzelmét aratta Hydro Fehérvár AV19 az ICEHL-ben, folytatás a válogatott szünet előtti utolsó bajnokin, vasárnap a Pustertal otthonában.