Másfél év elteltével rendeznek ismét bokszgálát a tíz éve elhunyt, csíki születésű hegymászó legendáról, Erőss Zsoltról elnevezett csarnokban. Az esemény profi meccseinek szervezője a fehérvári székhelyű Kiliti Promotions, abből következőleg a nemzetközi portálok Kiliti Ferencet tüntetik fel promótérként, aki tető alá hozta az öt ütközetet. Kiliti kedden érkezett meg Szeredába, ahol a szervezési feladatok mellett megkezdte az edzéseket öccsével, Kiliti Tamással, aki kilencedik mérkőzésére készül, ellenfele ezúttal a bosnyák Luka Veljovic lesz, könnyűsúlyban, a második párban. A Fejér vármegyei sportoló számít esélyesnek, lévén délszláv riválisa tíz meccsén mindössze kétszer nyert, döntetlenre nem végzett, ahogy mondani szokták, biztosan erős feje van, mivel soha nem ütötték ki. Kiliti legutóbb, két hete, a fehérvári belvárosban rendezett eseményen bizonyított, fél perc elég volt számára a sikerhez, a szintén bosnyák Marko Pavlovic egy erőteljes gyomros után a padlón maradt. A 28 esztendős Kiliti Tamás mellett a 18 éves Péntek Martin érdekelt még, az első blokkban, az amatőrök között lép szorítóba, ezen találkozókat a helyi helyi Bene Regaz Boxing bonyolítja.

Péntek stílszerűen pénteken este érkezett meg a második hullámban érkező fehérvári küldöttséggel, mérlegelt, majd lepihent. Aznap este egy látványosan feldíszített, fekete és narancsszínű kamion is megérkezett Budapestről, begördült az aréna havas főbejáratához. Kiliti bokszgáláinak egyik kiemelt támogatója indította útnak egyik járművét, ami egy szimulátort is tartalmaz, délelőtt 10-től bárki kipróbálhatta kamionvezetői képességeit. A szervezők azt próbálták illusztrálni, mennyire nehéz, komoly figyelmet igénylő szakma a járművezetői hivatás. Péntek Martin szombaton délután annyit tudott kora esti ellenfeléről, hogy egy román fiú, jelezte, a részletek riválisáról majd a meccs előtt derülnek ki.

Üres a ring, szombaton kora délután még minden csendes az Erőss Zsolt Sportcsarnokban

Fotó: Horog László / FMH

-Jó érzéseim vannak, a jegyek fele elővételben elkelt. Mindenki nagyon kedves és segítőkész, régóta tervben volt, hogy az országhatáron túlra ki kitekintünk. Három hete Komárnóban, egy exkluzív, kaszinóval is rendelkező szállodában voltunk részesei egy küzdősport gálának – az ökölvívó-mérkőzések kapcsán -, ezúttal Erdélyben szervezünk eseményt. Nagyon fontos volt számunkra a csíkszeredai helyszín, hiszen Székesfehérvár testvérvárosáról van szó. Szeretnénk hagyományt teremteni, minden év decemberében megszerveznénk ezt a gálát Székelyföld történelmi központjában – közölte Kiliti Ferenc főszervező.

Az amatőr kategóriában a szeredai Bene Regaz Boxing neveltjei is szorítóba lépnek, köztük Szőcs Bence (VSK) Bartók Zsolt (VSK), Hella Dávid (VSK), Gábor Márk, Gábor Kristóf, Tankó Máté, Tanco Andrei, Olti Erik Tanco Ștefan, valamint mások is képviselik az egyesületet. A szombati gála 17 órakor kezdődik az amatőrök mérkőzéseivel. A Csíkszereda Kupáért az eredeti program szerint 12 mérkőzéssel kalkuláltak, de Tódor Loránd ökölvívóedző, a helyi szervező szerint akkora az érdeklődés, hogy akár 14 mérkőzésre is sor kerülhet. Több sportoló jelentkezett be Maros, Bihar, Kolozs, Bákó és Brassó megyékből, de megmutatja magát a Dési LiaLuck, a Nagyváradi Osvat SK, a Zernyesti Olimpic, a CSM Onești, a Marosvásárhelyi Ring Boksz is.

A profik között a marosvásárhelyi születésű, momentán Bukarestben élő Costel Daniel Cimpeanu nyitja a sort, a paksi Horváth Patrik Renátóval. Másodikként Kiliti következik, a helyi Fikó Oszkár a harmadik párban lép kötelek közé, a bosnyák Bojan Zecevic ellen küzd, hat menetben. Negyedik ütközet gyanánt a Hargita megyei Székelykeresztúron született, évek óta Budapesten élő Katona Ferenc és a bosnyák Nerdin Fejzovic találkozik. Az est fénypontját az UBO-címmérkőzés jelenti. Az Universal Boxing Organization (UBO) égisze alatt több súlycsoportban, kategóriában és földrajzi alapon is tartanak címmérkőzést, a szombati az UBO-nál az interkontinentális középsúlyú (72,6 kg) övéért zajlik. Ebben a súlycsoportban tavaly nem rendeztek címvédő mérkőzést, így az UBO szabaddá nyilvánította az övet. Ezúttal a Szászrégenben született, Kolozsváron élő, román-olasz Marius Antonietti és a venezuelai Yeison Gonzalez harcol az elismerésért, a küzdelmet 8 menetesre tervezik.

A gála profi összecsapásai:

Costel Cimpeanu-Horváth Patrik Renátó (4 menet, 63,5 kg)

Luka Veljovic-Tamas Kiliti (6 menet, 60 kg)

Fikó Oszkár-Bojan Zecevic (6 menet, 70kg)

Nerdin Fejzovic-Katona Ferenc (6 menet, 72 kg)

Marius Antonetti-Yeison Gonzalez (8 menet, 72,6 kg)