A szombaton 15.30-kor rajtoló vármegyei rangadó vendéglátója ugyan szerényebb szezonvégi célokkal kezdte a 2023-2024-es idényt, mégis, mára már ostromolná a dobogót. Akár a felcsútiak hátán is kapaszkodna a Vidi. A fehérváriak is jó formát mutatnak, igaz, a Kecskemét elleni legutóbbi pontvesztést – vagy pontszerzést – csalódásként élték meg. Katona Mátyás mesterhármasa ellenére sem ünnepelhetett győzelmet. Góljait persze nem feledi.

– A harmadikat jópárszor visszanéztem már, nem is tudom hányszor – mosolygott a Fehérvár FC 23 esztendős középpályása, akinek második találata is parádés volt, míg az elsőnél egyetlen lövéssel dupla kötényt osztott ki.

– Elég sok szerencse kellett ahhoz, hogy ott beguruljon a labda, de nyilván fontos volt, hogy gyorsan reagáljunk a bekapott gólra. Az inkább a fontossága miatt maradandó emlék. De, hogy őszinte legyek, már nem foglalkoztatnak a Kecskemét ellen szerzett gólok, mert újabb bajnoki jön, amin javítani tudjuk a múltheti pontvesztést. Hazai pályán egyértelműen a három pont megszerzése a célunk, minden meccsen. Az foglalkoztat, hogy próbáljam a legutóbb mutatott teljesítményt átmenteni a Puskás elleni mérkőzésre is. Rangadó lesz. A Puskás kemény, fizikális csapat. Kíváncsian várom, hogy a felcsútiak milyen erőt képviselnek majd a Sóstói Stadionban. Úgy gondolom, hazai pályán a mi akaratunknak kell érvényesülnie.

A piros-kékek a héten fokozottan készültek a Puskás gyenge pontjaira.

– A labda nélküli sok mozgás elengedhetetlen lesz tőlünk, jó döntéseket kell hoznunk. Ha úgy játszunk, mint a közelmúlt hazai meccsein, akkor nagy esélyünk van a győzelemre – mondta Katona.

Kalmár Zsolt a KTE elleni találkozó első félidejében megsérült, és több hónapos kihagyás vár a Vidi klasszisára. Hiánya a fehérváriak hadrendjére is hatással lehet.

– Ha pályán van, mindig másfajta játékot játszunk, hiszen KZS nagyon aktív előrefelé. De az elmúlt meccsen is látható volt, hogy Deybi Flores kiválóan tudja helyettesíteni. Valójában pedig az egész csapatra igaz, hogy mostanában jól tudunk reagálni a negatív hatásokra, problémás helyzetekre is. Kritikus szituációkban is plusz energiákat tudunk mozgósítani, s talán ezt eddig nem is tudtuk magunkról. Nagyon tudunk egymásért küzdeni, szerintem emiatt is sikerült nekem ennyire jól a KTE elleni mérkőzés. Mentálisan tovább erősíti a csapatot, hogy eredményesen tudunk reagálni a szituációkra. Fontos az, hogy jó magyar mag van az öltözőben, egyirányba húz a csapat. Ez sok erőt ad mindenkinek. Bármi történik a pályán, mi a végsőkig megyünk egymásért, és hiszünk abban, hogy meg tudunk birkózni a nehézségekkel.

Katona Mátyás hétről-hétre jobban teljesít, de nem foglalkozik a válogatottsággal, mint mondja, ha kell érkeznie a meghívónak, úgyis jön majd. A támadó középpályásként futballozó Matyi hat gólt szerzett az eddigi 14 forduló alatt.

– A szezon előtt tíz gólt tűztem ki célul magamnak, ezt most is tartom, de ha ilyen jó lesz a forma továbbra is, akkor 15 is lehet belőle a végén. De annak örülnék a legjobban, ha dobogóra érnénk a bajnokság végére.

Ehhez azonban a Vidinek kell felülkerekednie szombaton, amit a Puskás biztosan nem fog előzékenyen tolerálni. S ezzel Katona Mátyás is tisztában van.