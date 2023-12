Az elmúlt években rengeteg, az akadémiáról, vagy a Titánokban pallérozódó fiatal mutatkozhatott be a Hydro Fehérvár AV19-ben. Van, aki a mai napig alapembere az együttesnek, például Németh Kristóf, vagy Mihály Ákos, vannak, akik nem feltétlenül tudtak megragadni ezen a szinten, de az Erste Ligában és a válogatottban kiteljesedhettek.

A közelmúltban a Volánt nagy sérüléshullám sújtotta, sorra dőltek ki több hétre a védők, így a FEHA19 két fiatalja, Csollák Márkó és Falus Ádám kapott lehetőséget a hátvédek közül, míg elől Ambrus Csongor, Jan Blasko és Dobos Mihály is bizonyíthatott. Falus, aki rendszeresen ott van a válogatott bő keretében is, a múlt hétvégi, Villach elleni találkozón megszerezte első gólját is az osztrák központú ligában.

– Sokkban voltam az elején, amikor belőttem, nem is fogtam fel, hogy gólt lőttem. Másnap nagyon sok üzenetet és gratulációt kaptam, remek érzés volt. Felejthetetlen élmény, örökre fogok rá emlékezni. Rengeteg néző van Fehérváron is és a ligában is, tavaly Svájcban a tempó és a taktikai felkészültség hasonló volt, de itt lényegesen többen kíváncsiak a meccsekre és sokkal jobb a szurkolás – mondta a Falus a FEHA19 honlapjának.

– Jóval gyorsabb és fizikálisabb a játék az ICEHL-ben, mint az Erste Ligában, ez mindenképpen nagy különbség. A fejlődésünk szempontjából hasznosak ugyan az Erste Liga-mérkőzések, de az ICEHL teljesen más szint. Salzburgban különleges volt jégre lépni, ahol mindig sok néző van, de nekem mégis az jelentette az igazi élményt, hogy példaképemmel, Bartalis Istvánnal lehettem egy csapatban – tette hozzá Ambrus Csongor.

Mivel a FEHA19 együttesében is több sérült akad, így a fiatalabb játékosok, mint például Bajkó Botond és Salamon Zoltán több játéklehetőséghez jutnak, valamint több junior korú jégkorongozó is beleszagolhatott az Erste Liga légkörébe.