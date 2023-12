Arconic-Alba Fehérvár – Sopron KC 100-73 (21-22, 19-17, 37-16, 23-18)

Székesfehérvár, 1300 néző

Vezette: Benczur Tamás, Farkas Gábor, Lengyel Ádám József

Arconic-Alba Fehérvár: Chambers 5, Kass 3/3, Barnett 20/6, Philmore 25/6, Dickey 9. Csere: Vojvoda 17/6, Balogh M. 4/3, Roberts 11/3, Takács Milán 6/6, Kiss B., Góbi. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

Sopron KC: Nichols 11/9, Meszlényi, Griffin 11/9, Da Silva 11, Schöll 9. Csere: Sitku M. 3/3, Archibald 20/3, Csendes, Fazekas 8/6. Vezetőedző: Gasper Potocnik

Kipontozódott: Griffin (29.)

Érdekes összecsapásra volt kilátás, hiszen az Alba szerdán elvesztette idei veretlenségét Szombathelyen, és egyértelműen javítani szeretett volna, míg ellenfelénél az edzőváltást követően már a korábbi körmendi és szolnoki mester, a szlovén Gasper Potocnik ült a kispadon, irányított.

Isiah Philmore megnézte és bedobta, ezzel a hármassal indított az Alba, miközben szűk két perc alatt már három személyi hibánál járt a Sopron KC. Majd Kass Balázs is megmutatta, hogy ő is legalább úgy tudja szórni a triplát, mint játékostársa. Más kérdés, hogy közben azért nemcsak a hibákat, hanem a pontokat is gyűjtötték a vendégek, és Tulio Da Silva révén előnybe kerültek, 6-7 – igaz nagyon rövid időre. Philmore-t nehezen tudták tartani, és az amerikai az 5. percben a 10. pontját érte el. Ezt követően nem volt meg a kellő összpontosítás fehérvári oldalon, és behullott két trojka Dayton Griffin és Sitku Márton jóvoltából, amely nemcsak újabb egyenlítést, hanem vezetést is hozott a határszéli együttesnek, 17-20. Majd Alejandro Zubillaga bosszankodott James Dickey kihagyott ziccere után, de az sem tetszhetett neki, hogy elcsúszott csapata védekezése, és Da Silva közelről akadálytalanul vehette be a kosarat, 19-22.

A második negyed Balogh Máté szépen kivitelezett triplájával kezdődött, mellette Vojvoda Dávid is betalált, így nyomban az Albánál volt az előny, 26-22. Mindez akkor vált még biztosabbá, amikor Vojvoda kintről is beszórt egy hármast, 30-22. A vendégek pedig a 14. percben voltak először eredményesek ebben a játékrészben, Amorie Archibald triplájával, míg a Fehérvár Philmore kosarával 11 pontos különbséget kovácsolt, 36-25. Ez a fór azonban hamarosan fogyni kezdett, Archibald szorgosan érte el a pontokat, és feljöttek hatra a kék mezesek, 37-31. A folytatásban is némi zavar támadt hazai oldalon, és nem véletlenül jött fel egy pontra a Sopron. Szerencsére Anthony Roberts pontosan célzott, így elmaradt az egalizálás, de a szünetre így is elég szűk, egypontos előnnyel mehetett az Alba.

A pihenő után újfent Philmore volt az, aki 2+1-es dobásával megnyugtatta a kedélyeket, majd Dickey a palánk alól süllyesztett a kosárba egy duplát, 45-39. Átállt az Alba emberfogásra, és a játékosok a pálya minden szegletében követték embereiket, akik nem is tudtak ekkor igazán értékelhető akciót vezetni. Akárcsak az előző negyed elején, ezúttal sem találtak gyűrűbe a vendégek, csupán a 26. percben, ezzel szemben a fehérváriak szépen termeltek, és több mint húszra hízott előnyük, 60-39. Ezután Jason Barnett kapott Siyani Chamberstől egy „forintos” labdát, és alley-oop-al rántotta a gyűrűbe a labdát. Hasonló figurával próbálkozott Roberts és Barnett a játékrész végén, ez nem jött be, cserébe Zubillaga látván ezt majd felrobbant a méregtől a vonal mellett…

A negyedik negyed kezdetén még megkísérelt közelebb férkőzni ellenfeléhez az SKC, ám ehhez egyrészt fogytán volt állományuk, és ezzel párhuzamosan az erejük is kevesebb lett, így nem veszélyeztették az Alba szeptember óta tartó hazai veretlenségi sorozatát.