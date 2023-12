- Gratulálok a hazaiaknak a győzelemhez. Mi nagyon rosszul kezdtük, az első labdáink egyáltalán nem sikerültek, hiányzott a magabiztosság, könnyen előnybe került az ellenfél. Ezt követően volt egy büntetőnk, amelyet Plsek kihagyott, volt egy kapáslövésünk, amelyet ha erővel meg tud lőni, könnyebben visszajöhettünk volna a játékba. Majd az előbb említett játékos belehibázott még egyet és máris 2-0 volt oda egy ellentámadásból, amit simán meg kellett volna játszanunk. Egyáltalán nem úgy sikerült az első félidő, ahogyan terveztük, az átmenetekben is mindent egy lapra tettünk fel, a hosszú labdákat erőltettük csak, az ellenfél pedig ebből próbált minket lekontrázni, ami sikerült is. A szünetben beleváltottunk kettőt, középre Plsek helyett Levi jött, a szélen pedig Sosialo helyett Slagveer. Érezhetően jobbak voltunk ezt követően, betoltuk az ellenfelet a saját térfelére, nagyon aktívak voltunk, nagyon sok beadás érkezett, kapufát is lőttünk, 2-1-nél pedig azt éreztem, hogy vissza tudunk jönni a meccsbe. Majd egy alap labdakihozatalba is belehibáztunk és kaptunk egy jogos tizenegyest. Ott el is dőlt a mérkőzés - értékelt a találkozót követően Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia FC vezetőedzője.

Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC 3-1 (2-0)

Sóstói Stadion, 2172 néző. Vezette: Bognár Tamás (Buzás B., Szalai D.)

Fehérvár FC: Tóth B. - Bese, Gergényi, Csongvai, Szerafimov, Schön (Spandler, 91.) - Christensen (Kastrati, 84.), Flores, Katona M. (Karamoko, 68.) - Szabó L. (Pinto, 84.) Kodro. Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Puskás Akadémia FC: Markek - Maceiras, Golla, Stronati, Brandon - Corbu (Gruber, 77.), Favorov, Plsek (Levi, a szünetben) - Soisalo (Slagveer, a szünetben), Colley, Nagy Zs. Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Gól: Kodro (6., 76. - tizenegyesből), Christensen (34.) ill. Colley (58.)

Sárga lap: Katona M. (24.), Szabó L. (44.), Flores (58.), Christensen (84.) ill. Nagy Zs. (26.)