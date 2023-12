Puskás Akadémia FC – Kecskeméti TE 3-0 (1-0)

Felcsút, Pancho Aréna, 1000 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Tóth II V., Horváth R.)

Puskás Akadémia FC: Markek – Szolnoki, Maceiras, Strnati, Brandon – Corbu (Pál, 92.), Favorov – Soisalo (Slagveer, 80.), Levi (Plsek, 80.), Nagy Zs. (Markgráf, 92.) – Colley (Gruber, 85.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt

KTE: Varga – Iyinbor (Nagy O., 76.), Belényesi, Szabó A. – Szűcs K., Meskhi (Zsótér, a szünetben), Vágó, Leoni (Pálinkás, 84.), Zeke – Szendrei Á. (Tóth B., a szünetben), Horváth K. (Kiss B. A., 90.) V.edző: Szabó István

Gól: Colley (22.), Nagy Zs. (70., 88. - tizenegyesből)

Sárga lap: Favorov (18.), Soisalo (72.) ill. Horváth K. (27.), Vágó (54.)

A Puskás erőteljesen kezdett, a találkozó elején többazör eljutottak a Kecskemét tizenhatosáig, de Vargának nem akadt dolga. Pedig Nagy Zsolt például még dekázhatott is 17 méterre a kaputól, nem támadta senki, jobb lábas lökete azonban messze fölé szállt. Nem volt szép a meccs, a felcsútiak domináltak, a KTE pedig folyamatos faultokkal fékezte a hazai offenzívát. Negyedóra alatt a Puskás négy szögletet is beküldhetett, veszélytelenül. A 20. percben Levi távolról tüzelt ballal, Varga érezte, hova száll a labda, fogta is. A 22. minutumban aztán Lamin Colley már be tudott gyalogolni a tizenhatodon belülre, miután Corbutól kapott remek, tért ölelő indítást. Colley könnyedén faképnél hagyta védőjét, Szabó Alexet, majd 6 méterről helyezett a hálóba Varga mellett, 1-0. Továbbra is felcsútiak futballoztak veszélyesebben, a 35. percben Levi 6 méteres fejesét tolta szögletre bravúrral Varga kapus, majd a sarokrúgás nyomán megint Levi villant, balos lövése a keresztléc fölé szállt. A félidő hajrája előtt dolgoztatta meg először Markeket a KTE: Horváth Krisztofer jobb oldali szögletből tekert kapura.

Visszafogottan játszott a tavalyi ezüstérmes, Szabó István kettős cserével frissített a szünetben. S jobban is kezdett a Kecskemét. Horváth beadását Iyinbor fejelte le, Vágó pedig jobbal, 11 méterről tüzelt, Markek védett nagyot. Nem sokkal később Szabó Alex ígéretes helyzetben combbal emelt a kapu tetejére, intenzívebben játszott ekkor a vendég. A KTE azonban nem talált be, így a 70. percben le is zárta a meccset a PAFC: Colley sarkazott Levihez, aki egyből indította Nagy Zsoltot, a válogatott szélső 11 méterről gurított a bal alsóba, 2-0. A Kecskemét ment előre, Tóth B. közeli fejesét a léc alól ütötte ki Markek. A 87. percben Nagy O. rátaposott Szolnoki lábára, a tizenegyest Nagy Zsolt végezte el, a kapu bal oldalára célzott, de Varga Bence védett, a labda visszapattant nagy Zsolt elé, jobbal pedig bepofozta, 3-0. A legvégén újoncokat avatott a Puskás, a 16 éves Pál Barna és a 18 esztendős Markgráf András is szerepet kapott.