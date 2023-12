Dág KSE – MÁV Előre-Foxconn 1:3 (24, -15, -11, -23)

Esztergom, Suzuki Aréna, 110 néző

Vezette: Mezőffy Zsolt, Adler László

Dág KSE: Kun 14, Szabó B. 2, Nagy P. 10, Sow 4, Flachner 14, Csordás 6. Csere: Czibula (liberó), Molnár T., Bandi 2, Pongó 2. Vezetőedző: Buzás Miklós Dániel.

MÁV Előre-Foxconn: Eke 7, Boa 2, Tomanóczy B. 8, Fazekas 17, Janke 20, Dileo. Csere: Takács M. (liberó), Szabó V. 1, Ambrus 1, Koci 14, Pesti 3. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Dávid Zoltán a csapat intenzív programja miatt forgatta csapatát, többen kimaradtak a megszokott kezdő hatosból, hiszen még fontos összecsapások várnak a gárdára ebben a hónapban is a CEV Challenge Kupában, valamint a MEVZA Kupában.

Így aztán némi meglepetést keltett, hogy a házigazdák megnyerték az első játszmát – és ezzel ők lettek a pontvadászatban az első csapat, amely szettet rabolt a Lokitól. Ezzel lényegében el is lőtte a puskaporát a Dág KSE. A folytatás azonban már a fehérváriak kedve szerint alakult, simán nyerték a második, illetve a harmadik felvonást, míg a záró játékrész ismét szoros lett, de a végjátékban felülkerekedett a MÁV Előre-Foxconn. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy sajnos Ambrus Bence a második szettben egy blokkolási kísérletnél nyílt törést szenvedett a jobb kisujján, így rá hosszabb kihagyás vár.

- Nagyon sok a meccs és az utazás, ezért próbáltam pihentetni azokat a játékosokat, akik folyamatos terhelés alatt voltak az utóbbi időben. Lehetőséget adtam azoknak, akik kevesebbet játszottak, de sajnos nem tudtak élni vele, így újból mindenkit vissza kellett állítanom a kezdőcsapatból. Ambrus Bence horrorbalesete rányomta a bélyegét a mérkőzésre. Sajnos ez előfordul, amikor kijön a fáradtság. Ezért is próbálunk minél több pihenőt adni a játékosoknak, és ezért lenne jó, ha a többiek is tudnának ezeken az összecsapásokon segíteni a csapatnak. – értékelte az összecsapást Dávid Zoltán, a továbbra is száz százalékos MÁV Előre-Foxconn mestere.