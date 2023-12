Garda Krisztina évek óta a Dunaújváros és a magyar női válogatott erőssége, távoli bombáitól joggal retteghetnek az ellenfelek védői és kapusai is. 2023-ban pedig hazai szinten is elismerték az elmúlt években mutatott kiegyensúlyozott fejlődését és játékét, ugyanis a Magyar Vízilabda Szövetség az év női játékosának választotta.

– Nagyon büszke vagyok rá, sosem gondolkodtam egyéni díjakban. Soha sem úgy utazom el egy világeseményre, vagy mérkőzésre, hogy most én szeretném majd lőni a legtöbb gólt. Ha nem találok be, de a csapat nyer, nekem az a tökéletes. Talán ez a díj egyfajta visszaigazolás is számomra, hogy amit hosszú évek óta csinálok, az jó, megfelelő úton haladok. Annak ellenére, hogy lassan közeledek a harminchoz, és nagyon jó feltörekvő, fiatal játékosok vannak, most is elég jó állapotban érzem magam mentálisan és fizikálisan. Remélem továbbra is tudom segíteni a válogatottat és a klubomat is – nyilatkozta lapunknak Garda Krisztina.

Ami az utóbbit illeti, elég sűrű és mozgalmas őszt tudhat magáénak a Dunaújváros, hiszen az elmúlt évtizedek vezetőedzője, Mihók Attila a magyar válogatott társkapitánya lett, helyét a korábban is a csapat mellett dolgozó Vad Lajos vette át. Ám ekkora már elindult a szezon, így közel sem könnyű helyzetben indult neki a DFVE a BL-nek és a bajnokságnak. Athénban a Bajnokok Ligája első fordulójában 14-10-re kapott ki az Alimosztól a Fejér vármegyei gárda, de a folytatásban sem jutott sok babér a nagyon fiatal Dunaújvárosnak. A mutatott teljesítmény azonban így is megsüvegelendő, hiszen pontot szerzett a DFVE, a világ egyik, ha nem a legjobb csapatát pedig nagy küzdelemre késztette Dunaújvárosban, a Sabadell csak 9-8-ra tudott nyerni.

– Nem sokkal, az athéni első meccs előtt volt az edzőváltásunk, talán nem álltunk teljesen készen. Ettől függetlenül nyerhettünk volna, vagy legalábbis sokkal jobb találkozóra is képesek lehetünk volna, sajnos a negyedik negyedben teljesen szétesett a védekezésünk. Ez folytatódott Mulhouseban, ahol ismét próbáltuk azt a védekezési formát, amit már előtte is teszteltük Athénban. Ez nem jött be annyira, a második félidőre azonban váltottunk és onnantól már működött a játékunk, de csak büntetőpárbajra és egy pontra volt elég. Bajnoki mérkőzések közben jött a Sabadell elleni összecsapás, ezek az Ob I-es találkozók nagyon jók voltak az új stábbal való összecsiszolódás szempontjából. A Sabadell elleni hazai meccs szerintem nagyon jól sikerült, bár kikaptunk, de az eredmény jól néz ki. Egész jól játszottunk, a védekezésünk rendben volt. Eaz Alimosz ellen az első meccshez képest jobbak szerettünk volna lenni, ez hellyel-közzel sikerült is. Védekezésben egyéni hibák jöttek, sok lövés elment a blokk mellett, ezekből sok gólt kaptunk. Ahogy tavaly, úgy idén sem azért indultunk el a BL-ben, hogy mi majd ezt megnyerjük. Az előző idényben a négybe jutottunk, az maga volt a csoda. Elsősorban a tapasztalatszerzés volt a fő szempont. Ugyan már nem juthatunk tovább, de bízom benne, hogy a hátralévő két mérkőzésünk jól sikerül majd. Azt szeretném, hogy a csapat magához képest szerepeljen és játsszon jól.

Ahogy Garda Krisztina is említette, a bajnokság jó terep volt arra, hogy az új stábbal még jobban összecsiszolódjon a gárda. Hazai színtéren csak az UVSE és az FTC tudta megverni Vad Lajos gárdáját, így a harmadik helyről várhatja a DFVE a folytatást.

– Fokozatosan összeálltunk az ősz folyamán, talán a hazai medencében megvívott FTC elleni mérkőzés volt egy fordulópont. Ezt követően ha nem is meredeken felfelé ívelő, de felfelé ívelő pályára kerültünk, talán a BVSC elleni találkozónk volt a legsimább. A Magyar Kupában a Fradi elleni párharcban sem lehetett szégyenkeznivalónk, sajnos nem jutottunk a döntőbe. A nemzetközi színtéren is fejlődtünk, minden meccsel közelebb kerültünk a jobb összecsiszolódáshoz, nyilván közben akadtak sérülések, betegségek, ezek nem jöttek jól. Most pedig a válogatott miatt marad ki majd három hónap. Akik otthon maradtak és nincsenek valamilyen válogatottnál, ők biztos keményen edzenek, ha jól tudom, majd egy tornára is elutaznak.

Ami pedig a válogatottat illeti. Jelenleg nincs még meg a 2024-es olimpiára a kvótája a magyar női vízilabda-válogatottnak. Ennek orvoslására két lehetősége maradt még a mieinknek. Január 5. és 13. között rendezik meg Hollandiában az Európa-bajnokságot, ideális esetben már itt bebiztosíthatják a lányok a párizsi repülőjegyüket.

– Az Eb-re készülünk először, kemény fizikális edzéseink vannak. Heti három faltól falig úszást tartalmazó tréningen veszünk részt és egy olyanon, ahol inkább a vízilabdás úszás van a középpontban. Taktikai edzéseink is vannak nyilván, Kína elleni kétkapus tréningek is szerepeltek a programban. Ellenük felkészülési mérkőzéseket is játszunk, minden meccs fontos, nem csak az eredmény, hanem a játék szempontjából is, a védekezésünknek össze kell állnia.

Az ünnepek alatt sem állnak meg teljesen a lányok, hiszen az Eb-t rögtön az év elején rendezik meg. A keret december 23-án még edz, ezt követően csak 26-án találkozik újra a nemzeti csapat, majd spanyolországi rövid edzőtábor is szerepel még a programban, hogy aztán a kontinenstornára minél felkészültebben érkezzen a magyar válogatott.