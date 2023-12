DEAC – FEHA19 2-3 (0-0, 1-1, 1-1, 0-1) – hosszabbítás után

A fehérváriak második számú felnőtt gárdája sem volt könnyű helyzetben, a kék-fehérek több játékost adtak az osztrák ligás együttesnek, a junioroktól azonban nem jöhetett sok játékos, mivel ott is sérüléshullám van. A találkozó kiegyenlített játékkal kezdődött, a kapusok jól védtek. Aztán jöttek az első fórok, amelyek ki is maradtak. Aztán a második harmadban megszerezte a vezetést a Debrecen, a 26. minutumban az exfehérvári Kamil Mingazov távoli lövése akadt be, 1-0. Egy kivédekezett emberhátrányt követően egyenlített a FEHA19, Salamon távoli lövése még Hetényi kulacsát is elmozdította a helyéről, 1-1. Aztán a harmadik harmadban megszületett a találkozó első emberelőnyös gólja, Kasinski révén vezetett a Fehérvár. Nem adta fel a DEAC, és a végén kapuslehozatallal össze is jött az egalizálás Vasilev révén, 2-2. Jöhetett a hosszabbítás, amelynek harmadik percében a közelmúltban az FTC-től érkező kölcsönjátékos, Seregély Máté megszerezte a mindent eldöntő gólt, 2-3. A FEHA19 értékes két pontot szerzett, ezzel továbbra is lőtávolon belül maradt a középmezőnyhöz képest.

– Úgy gondolom, hogy mindkét csapat megértette ennek a meccsnek a fontosságát. Rövid volt a padunk ma. Sok új játékos jött fel az U21-es csapatból. Belekóstolhattak a nagyok világába. Nem várhatsz túl sokat, ez egy hosszú út előttünk. Mindig nehéz itt játszani. Három vagy kevesebb sorral játszottunk végig. Bárhonnan nézem egy ez jó eredmény számunkra – értékelt Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője.

– A gólon kívül nem sok minden hiányzott. Voltak hibák. Kiállítások a legrosszabbkor, pedig beszéltük, hogy próbáljuk kerülni őket. Második harmadban eldönthettük volna a meccset. Sok gólos meccsünk lehetett volna. Kettő a semmit, a kettő az egyet hagyunk ki. Egyszerűen nem tudunk betalálni. Ha nem lősz gólt, akkor az ellenfél próbál gólt szerezni és ilyenkor nyilván sikerül is nekik. Egy góllal nem lehet meccset nyerni, még a FEHA ellen sem. Megint azt kell mondjam, hogy 50 percig – most már kicsit több-megvolt a küzdés, de ez még mindig nem elég. Pont a FEHA ellen bukjuk el a pontokat, akik ellen nyerni kell. Az egész szezonunk olyan, hogy elbukjuk az alsóházi rangadót, aztán egy topcsapatot sikerül elkapni. Úgyhogy most már megint az a helyzet, hogy valamelyik topcsapat ellen pontokat kell szereznünk. Úgy látszik, hogy ebben vagyunk jók – mondta Artyom Vaszjunyin a DEAC trénere.